MIRROR王智德發文稱寸步難移 「郁怕被放大 唔郁怕大家擔心」

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會7月28日發生嚴重墜屏意外，導致兩名舞蹈員李啟言（Mo）與張梓峯受傷，12名成員即時停工兩個月調整情緒。傳12子本月復工，昨日成員王智德（Alton）在MakerVille發聲明後在社交網發文，上載坐在舞室內的照片，寫道：「最近唔係一段容易嘅日子，並唔係想刻意地消失，而係因為有種寸步難移嘅感覺，郁又怕被放大，唔郁又怕大家擔心，唯一可以做嘅，就係保持正念，好好照顧好自己，先可以再照顧其他人。」他表示在照顧人及被照顧的同時，深深明白那種有口難言感覺，大家支撐着大家時，有種照顧叫做「耐心」同「耐性」。他們都相信要令一切變好，是需要時間，之後好多事需要大家分工合作，只要每粒齒輪都做好，他們可以一齊大步向前。他說：「有一位同事講過其中一句說話『要耐性、要努力、要善良』，做到，就已經好好。」

外界對意外議論誰要負上責任，有質疑MIRROR經理人公司兼演唱會主辦單位MakerVille安排踩台時間不足、舞台設計存在安全漏洞，亦不滿一直未有合理交代。

MakerVille昨午發聲明，稱委聘製作團隊以經驗為先，演唱會總承辦商有逾30年經驗，絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本非首要考慮。又指事發後聘請獨立第三方專家協助調查，並盡力協助傷者提供各方面適切的支援，盡力支持阿Mo踏上康復之路。聲明提到事件對MIRROR是沉重打擊，對歌迷及社會大眾造成的困擾，當中歉意與難過，難以筆墨。未來會繼續守護MIRROR和他們所代表的一切，以實際行動回應觀眾的期望。

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