馬浚偉撐鍾嘉欣純品有禮 「大肚婆壓力大 有情緒好正常」

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）擔任無綫節目《黃金盛宴》主理人，邀請多名星級名廚示範廚藝。昨日他與名廚亮相記者會，同場嘉賓有薛家燕、蔡瀾、周汶錡等，分享心中最強美食。馬仔曾主持廚藝比賽節目，今次未有落場展身手，但協助他所教的藝員訓練班學生，炮製一頓「謝師宴」。他每集品嘗4道菜式，因太美味，令他食不停口，要狂做運動以免增磅。

有網民爆料斥鍾嘉欣黑面拒合照，跟幕前親民形象相反是雙面人。視鍾嘉欣為妹妹的馬仔開腔力撐對方為人純品、有禮又友善。他說：「大肚婆懷孕壓力大，又要照顧小朋友，有情緒好正常。加上她可能外出沒化妝，不想合照能理解，不能將她與見慣世面的發哥（周潤發）相提並論。」馬仔稱鍾嘉欣沒有惡意，希望大家不要誤會她。

黎諾懿與陳煒參加節目，稱拍攝時用不少罕有珍貴食材炮製佳餚。節目有9名星級名廚助陣，黎諾懿沒太大壓力，反而覺得獲益良多。新婚陳煒近期忙工作，未有太多時間為老公親自下廚，希望節目後學有所成，逐道菜式煮給老公試食當補償。兩人對入廚大有興趣，但開餐廳是一門生意，營運和管理較複雜，加上目前幕前工作太忙難分身，暫不考慮投資開餐廳或搞私房菜，自嘲好大機會蝕本收場。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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