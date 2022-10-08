重演《回憶的香港》 彭秀慧邵美君扮任白維肖維妙

【明報專訊】梁祖堯、彭秀慧、邵美君及湯駿業去年合演音樂劇場受歡迎，前晚起於九展重演6場《回憶的香港2022》，圈中好友毛舜筠、容祖兒等捧場。4名主角輪流在馬騮架攀上攀落，帶大家重拾昔日情懷。其中一幕彭秀慧與邵美君施展扮嘢本領，重演當年任劍輝與白雪仙為慈善節目籌款唱粵曲的經典畫面，造型維肖維妙，更「唱」盡香港街道名字特色，獲全場觀眾大笑和掌聲。

「想loop姜濤出來」

4人又連唱多首經典廣告歌，配合熒幕播出的昔日畫面喚起集體回憶。播出許志安為牙刷品牌唱「尖尖尖」，梁祖堯笑說：「這首歌去年唱完，直至現在仍在我個腦入面loop，到今年連許志安也loop番出來！」彭秀慧模仿姜濤唱電子支付平台廣告扮貓跳舞，她說：「如果可以loop到人番出來，好想loop姜濤出來。」演出尾段，他們談個人經歷，再獻唱《東方之珠》。

完騷後接受訪問，他們表示雖只演6場較去年場次少，但有感香港過去一年經歷和變化很多，得出結論是要用力抱緊目前。身兼監製的湯駿業稱場地難預約，今次演出日期差點被人搶走。問彭秀慧唱「姜濤」廣告歌想loop他歸來，她笑言是搞gag，如成真是開心事。

記者：林蘊兒