結局在即爆越戰內容爭議 《小女子》越南Netflix下架解圍

金惠秀主演的新劇《王后傘下》講述王后努力培育王子成材的故事。

【明報專訊】韓國有線頻道tvN劇集《小女子》，由《柔美的細胞小將》金高恩、《來魔女食堂吧》南志鉉及《殭屍校園》朴持厚合演，香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。明晚（9日）會播出第12集大結局，雖然臨近尾聲，越南政府指摘《小女子》「歪曲歷史」，Netflix已將劇集在當地下架，盼平息風波。

文：蘇珮欣

《小女子》講述金高恩、南志鉉及朴持厚扮演三姊妹，家境貧困但充滿愛，各以不同方式對抗韓國最富有及最有權力家族。《小女子》已播出10集，最高收視9.7%，成績不俗，今明兩晚會播出最後兩集。

韓國傳媒日前報道，越南政府本月3日向影視串流平台Netflix發信，指韓劇《小女子》歪曲越南歷史，違反當地法例，要求越南地區Netflix將劇集下架。越南有關當局指《小女子》劇中提及越戰的內容有歪曲成分，違反當地禁止歪曲歷史事實、否定革命成就、侮辱民族的條例。

《小女子》被指違例的情節講述嚴志媛父親李度燁昏迷不醒，他年輕時曾在越戰服役，任韓國軍方保安司令，在越戰立下大功。

劇情還透過其他軍人角色，提到越戰期間，韓國軍隊平均每人殺掉20名越共，描述韓軍立了大功。越南當局則指出當年參戰的並非韓國軍人，而是僱傭兵。

越南當局表示，《小女子》相關內容侮辱越南國民，並嚴重歪曲歷史。不少越南觀衆也批評《小女子》情節失實，稱要抵制該劇，還表示韓軍當年殺害的是平民。

韓媒報道，越南當局就《小女子》劇情提出抗議後，Netflix前日（6日）起把劇集在越南地區的Netflix下架。tvN昨日回應稱，今後會在內容方面更加審慎考慮到社會、歷史及文化等方面的詮釋。

《王后傘下》接檔播出

另一方面，本月15日將接檔《小女子》在tvN播出的新劇《王后傘下》，昨日在首爾舉行記者會。扮演王后的《少年法庭》金惠秀，相隔20年再演古裝劇。她稱《王》劇故事新穎，雖然背景為朝鮮時代，但角色摩登，成為她接拍的理由。劇中扮演王子的《以吾之名》文相敏及《臥底》柳善皓，均表示無法相信能與金惠秀合作，大讚對方很照顧及提攜後輩。