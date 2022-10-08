丁海寅靠翻譯聽導演笑話

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節日前揭幕，昨日第3天舉行，今年新增「On Screen」環節，推介多部即將上架的影視串流平台作品。《雪降花》丁海寅主演Disney+新劇《Connect：連瞳》12月推出，昨在釜山舉行記者會，由《要聽神明的話》日本導演三池崇史執導，講述擁有不死身的新人類「Connect」被犯罪集團綁架，雙眼被奪走，移植到一名連環殺人犯身上。

首次執導韓劇的三池崇史表示沒想過以劇集參與影展，並透露製作公司邀約時，一度以為請他拍《愛的迫降》續集，「首次拍韓劇甚具挑戰，在疫情下感到很大壓力，與丁海寅通過視像多次交流」。三池崇史坦言開拍初期很不安，丁海寅一句「不管發生什麼事，都站在導演的一邊」給他很大力量。丁海寅也大讚導演機智幽默，透露二人對話須透過翻譯，三池崇史每次講笑話也耐心等待他的反應。

另外，改編同名網漫的韓國串流平台wavve劇集《弱美男英雄》，由《D.P：逃兵追緝令》韓峻熹監製，《遠看是蔚藍的春天》朴志訓、《二十五，二十一》崔顯旭等合演，昨在海雲台露天舞台舉行座談會。韓峻熹大讚劇中年輕演員表現出色，由於不乏動作場面，替他們辛苦；又表示他們將是引領新一代韓流的年輕演員，特別點名朴志訓，讚其眼神充滿魅力。