《魔戒》不敵《眼鏡蛇道館》 《龍之家族》收視登頂

【明報專訊】收視調查公司尼爾森前日公布美國串流平台9月5日至11日成績。電影及劇集綜合收視榜，首5位都突破10億分鐘觀看時數，成績優異，其中Netflix《眼鏡蛇道館》錄得17.37億分鐘成為冠軍。Netflix的《俄亥俄的魔鬼》、《重返犯罪現場》、《可可瓜唱兒歌》及《醫人當自強》，順次位列第3及第8至10位。《雷神奇俠4：愛與雷霆》在Disney+上架，以15億分鐘觀看佔亞軍，另一齣Disney+新片《木偶奇遇記》亦佔第6位。亞馬遜Prime Video唯一上架的節目是《魔戒：力量之戒》，以12.03億分鐘觀看佔殿軍。HBO Max的《龍之家族》以10.16億分鐘觀看緊隨其後位列第5，姊妹作《權力遊戲》則排第7位。

若以原創節目計算，《眼鏡蛇道館》登頂，第2至10位順次為《俄亥俄的魔鬼》、《魔戒：力量之戒》、《怪奇物語》、《變形女俠：律政英雌》、《瑕疵人》、《王冠》、《維琴河》、《無聲回音》及《睡魔》。外購劇方面，《龍之家族》收視登頂，《權力遊戲》次之，《重返犯罪現場》佔第3位。

串流平台最佳收視電影中，Disney+《雷神奇俠4：愛與雷霆》及《木偶奇遇記》分佔冠亞軍。HBO Max獨《貓王》上榜，佔第6位，其餘全是在Netflix播放的電影，分別是排第3至5位的《魔比煞》、《絕路》及《爸爸Me Time》，以及第7至10位的《戀戀別墅》、《壞蛋獎門人2》、《40惑不惑》及《The Poison Rose》。