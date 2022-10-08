【開箱】《深宵閃避球》不乏佳句難成佳章 從鄭伊健角色看港片斷層

【明報專訊】今年暑假及中秋檔期放映的《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》、《緣路山旮旯》 、《明日戰記》及《飯戲攻心》締造佳績，合共票房邁向2億，堪稱疫下港片小陽春。鄭伊健和周家怡帶領一班新生代女演員主演的《深宵閃避球》緊接前日（6日）上映，跟《闔》、《緣》及《飯》3片一樣，同走喜劇路線，成績如何？

問題少女組隊參加閃避球比賽

《深宵閃避球》講述外展社工楊琦（周家怡飾）主理的深宵體育館一直鼓勵不願歸家的少女，凌晨時分來到體育館做運動，無奈管理層突然出現人事變動，面臨閉館危機。楊琦重遇曾是體育健將的中學師兄劉志聰（鄭伊健飾），邀請他協助問題少女組成的「粉青隊」，參加全港閃避球錦標賽，管理層提出必須獲勝才能留館留人。其實楊琦、劉志聰和8名隊員各有煩惱，最後能否奪標？

此片不乏搞笑位，譬如鄭伊健外遊返港參與校友聚會，並非如外表般瀟灑，缺錢的他對抽獎環節暗地着緊。客串演他弟弟及弟婦的許廷鏗和鄭欣宜，非常搶戲，尤其後者。片中講述鄭伊健不務正業，在港時不但要在弟弟家做廳長，並經常要對方接濟；鄭欣宜演潑辣弟婦，難忍大伯不時依賴丈夫，七嘴八舌數落他。雖然只是出了兩場戲，卻給觀衆留下深刻印象，鄭欣宜演喜劇的潛質不下其亡母，也引證了唱得之人，通常也能演。

另一笑位也是來自客串的少爺占，扮演鄭伊健打工餐廳的老闆，十分無厘頭，但出場三四次，都帶來笑點，可惜鄭伊健跟他沒什麽交流，幾場戲都擦不出火花。何華超扮演的校長，包庇欺凌同學但有權勢的學生，到體育館警告李靖筠飾演的學生紀曉文，鄭伊健跟何華超的對答模仿古人交談，欲拍得漫畫化，效果也麻麻。

片中一衆問題少女角色，以李靖筠飾演的紀曉文戲分最重，也企圖從這角色帶出意有所指的對白。講述李靖筠在學校目睹同學被打，代為出頭，但行兇者父親有權有勢，有同事、老師及校長包庇，逃過制裁，她反被指誣衊對方，被要求道歉；李靖筠不依，並衝動擊傷行兇的男同學，因而被提告。好友為她寫下悔過書，以求撤控，李靖筠卻寧願坐監也拒絕「跪低」。片中錢嘉樂客串演鄭伊健昔日田徑場上的最強對手，兩人重遇，前者成為閃避球隊教練，義助初次執教的鄭伊健訓練「粉青隊」，並透過錢嘉樂的口，寄語這球賽遊戲規則，要贏不但懂得避，還要學會接球（受）。

「金句」對白似是而非

《深宵閃避球》有清晰意念，可惜風格不統一，原傾向漫畫化表達，卻非貫穿全片，不少情節更鋪排不足。像雲浩影飾演的翠兒，本是社工，被周家怡臨時拉夫加入「粉青隊」，已有點不合理；及後揭開她家有管教甚嚴的律師父親，還跟李靖筠被控傷人案有關。雲浩影不認同父親所為，後來劇情卻安排他捲入司法醜聞，雲浩影在網上嘗試為父辯護，反遭起底，並被傳媒追訪，不堪壓力而缺席決賽。這個編劇安排給「粉青隊」爭標的「障礙」，是否太兒戲？被拿來宣傳的所謂「金句」對白：「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低」也似是而非，難道要表達不怕一輸再輸，只要仍然參賽，還是有致勝機會？

據報有份編劇及執導的應智贇是新導演，翻查資料，他曾擔任《29+1》、《犯罪現場 》等片的第二副導演；據悉張敬軒、王菀之等主演的《超神經械劫案》，將會開鏡，也是由他執導；看來不管《深宵閃避球》票房如何，電影公司滿意他的表現。

另外，片中扮演「粉青隊」成員的鍾雪瑩，亦即《殺出個黃昏》裏的未婚懷孕女學生，外形跟李靖筠有點似，但表現更生鬼，可惜今次角色發揮不多。其實幾個90後演員扮演少女還可以，望六的鄭伊健即使童顏，在校友聚會的一場戲，反而突兀，師弟妹分別是周家怡、陳家樂與蔡穎恩，後者還表示仰慕，才有點格格不入；也可看到今天港片40歲上下的男演員斷層問題嚴重，《深》片若不起用觀衆緣特好的鄭伊健，還有什麽選擇？其實這問題也出現在《飯戲攻心》黃子華身上。

上映日期：10月6日