凌文龍得新星獎廣東話致謝 梁詠琪不敵「禹英禑」 《非常律師》朴恩斌大熱膺亞洲視后

梁朝偉連日在釜山影展出席映後座談會，幾乎必定全場大合照及做出心心手勢，跟足韓團偶像歌手的完騷習慣。

梁詠琪以黑色晚裝配名貴鑽飾現身，她稱對上一次到釜山影展已是4年前。

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節所設的第4屆亞洲內容大獎頒獎禮昨日在海雲台舉行，香港ViuTV劇集《反起跑線聯盟》及《IT狗》合共4項提名，惜全軍覆沒，僅有份演出《IT狗》的凌文龍率先奪得新銳新星獎。憑《反》劇競逐視后的梁詠琪，輸給大熱韓劇《非常律師禹英禑》朴恩斌。最佳男主角獎則由日劇《Tokyo Mer流動急症室》鈴木亮平奪得。

第4屆亞洲內容大獎頒獎禮昨日在釜山海雲台舉行，《D.P：逃兵追緝令》丁海寅與2019年韓國小姐金世妍擔任主持。大會共頒發18個獎項，表揚亞洲地區電視、OTT和網上的優秀作品。ViuTV劇集《反起跑線聯盟》及《IT狗》各獲兩項提名；梁詠琪憑《反》劇角逐最佳女主角，劉偉恒獲最佳劇本提名。岑珈其以《IT狗》角逐最佳男配角，凌文龍率先獲知奪新銳新星獎，並同時爭最佳男新人。

岑珈其集郵「對手」朴海秀

梁詠琪、劉偉恒、岑珈其及凌文龍，聯同擔任頒獎嘉賓的余安安，昨日到釜山出席頒獎禮。岑珈其透露昨日清晨5時多與凌文龍及《IT狗》導演簡君晉，一同飛抵釜山備戰。他們匆忙吃過早餐，便開始整裝踏上紅地氈。岑珈其表示首次參加大型影展，心情相當興奮，雖徹夜未眠，但甫抵達會場就很精神。他即場開直播，還遇上一同角逐男配角的《魷魚遊戲》朴海秀及《非常律師禹英禑》朴恩斌，他趁機「集郵」。

梁詠琪與劉偉恒昨日一同踏上紅地氈，前者表示上次出席釜山影展已是2018年，當時跟主演的電影《八個女人一台戲》導演關錦鵬等人到當地。她稱沒想到《反起跑線聯盟》帶給香港觀衆歡樂外，還可以來到韓國給當地觀衆看到他們的努力。梁詠琪稱能入圍最佳女主角是很大的鼓勵及榮幸，不過她看好朴恩斌封后，稱很喜歡對方的角色及演出。

鈴木亮平稱帝 獎項獻醫護

結果不出梁詠琪所料，朴恩斌昨晚大熱勝出，憑韓劇《非常律師禹英禑》擊敗梁詠琪、日劇《新聞記者》米倉涼子、哈薩克《完美新娘》Zhanar Aizhanova及內地劇《江照黎明》馬思純，摘下「亞洲視后」殊榮。朴恩斌致辭時感謝導演、編劇、演員及工作人員，稱拍攝期間十分辛苦，多得台前後幕才能愉快地完成；她又謂慶幸遇到「禹英禑」一角，多得這角色才能獲獎，最後感謝粉絲及家人的支持。《非》劇還拿下最佳劇集，合共兩獎成大贏家。

日劇《Tokyo Mer流動急症室》鈴木亮平撼低新加坡劇《This Land Is Mine》PNG Pierre、台劇《良辰吉時》李康生、韓劇《Tracer》任時完及內地劇《八角亭謎霧》段奕宏，成為「亞洲視帝」。鈴木亮平致謝時稱《Tokyo Mer流動急症室》是醫療劇，想將獎座獻給全世界的醫護人員，特別是為新冠疫情奮鬥的醫護。

凌文龍引對白:要堅持信念

最佳男女配角落在《魷魚遊戲》朴海秀及《This Land Is Mine》馬藝瑄身上，《魷》劇兼奪最佳特技效果。日劇《新聞記者》橫濱流星擊敗《IT狗》凌文龍贏得最佳男新人，後者事前已獲知贏得最佳新銳新星獎，他在台上先以韓語致辭，其後再以廣東話說多謝大會，並引述劇中的對白稱只要堅持信念，就可建立未來。昨晚香港政府亦有發稿稱文化體育及旅遊局長楊潤雄致以祝賀，稱凌文龍獲國際同業認同，令人鼓舞，可見香港在影視演藝方面成績超卓。

最佳女新人則落在內地劇《花朝秋月夜》包上恩身上。另外，王小帥與楊翌舒合編的內地劇《八角亭謎霧》，亦擊敗《反起跑線聯盟》，贏得最佳劇本獎。

《非常律師》同日再贏最佳劇集

另一方面，2022韓國電視劇節昨日舉行韓國電視劇大獎頒獎禮，《非常律師禹英禑》同日再次拿下最佳劇集獎，《還魂》則獲頒最佳導演，至高榮譽演員大獎則由《毒梟聖徒》河正宇奪得。

文：蘇珮欣

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