《紐約愛音鱷》優先場收448萬 力壓群星雲集《阿姆斯特丹》

【明報專訊】美國上周四（6日）有兩部新片上映優先場，《阿姆斯特丹》集合《蝙蝠俠—黑夜之神》基斯頓比爾（Christian Bale）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）和雷米馬力（Rami Malek）及樂壇天后Taylor Swift等主演，但只收55萬美元，敗給收57.5萬美元（約448萬港元）的家庭喜劇《紐約愛音鱷》（Lyle, Lyle, Crocodile）。業內人士看好《紐》片，認為首周末可收1100萬至1200萬美元，部分甚至預測該片可進帳1500萬美元。相反群星雲集的《阿》片，預計首周末收1000萬美元。不過兩片可能都不敵映期踏入第2周的《魅笑》，後者很大機會蟬聯票房冠軍。

《阿姆斯特丹》由《騙海豪情》大衛奧羅素（David O'Russell）執導，講述3名死黨突遭警方指控殺人，並捲入秘密陰謀之中。《紐約愛音鱷》則由《大娛樂家》班底製作原創音樂，講述佐舒隨家人剛搬到紐約市，努力適應新學校和新朋友。某天在家中閣樓發現了喜歡洗澡、魚子醬和懂得唱歌的鱷魚萊奧，鬧出連串笑話。此片由男歌手Shawn Mendes聲演萊奧並獻唱歌曲，《我的超豪男友》吳恬敏及《絕頂好腦細》查維爾巴頓（Javier Bardem）等主演。