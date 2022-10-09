【開箱】《月水金火木土》 朴敏英從合約婚姻尋找愛情

【明報專訊】韓國有線頻道tvN上月底推出新劇《月水金火木土》，由《金秘書為何這樣》朴敏英、《芝加哥打字機》高庚杓及《妳的倒影》金宰永合演。講述「合約妻子」周旋在兩個藏着秘密的男人之間，由僱傭演變成三角關係的愛情故事。《月》劇開播不久，朴敏英被爆搭上有詐騙罪前科的隱形富豪，她對外宣稱已分手，但外界似乎半信半疑。《月》劇至今播出6集，由首集3.9%收視高位跌至3.5%，成績會否受影響仍有待觀察。香港觀眾可透過影視串流平台Prime Video收看。

千金小姐離家出走靠結婚掙錢

《月水金火木土》由《我的室友是九尾狐》南成宇執導，講述以婚姻為職業的30多歲女生崔尚恩（朴敏英飾），當上「合約妻子」10多年的她曾與無數客人「結婚」，正打算退休離開韓國之際，發現自己最不捨得逢周一三五見面的神秘顧客鄭智鎬（高庚杓飾），同時明星姜海鎮（金宰永飾）又成為她逢星期二四六見面的新客。劇名《月水金火木土》在韓文的意思是星期一三五二四六，表明了女主角跟兩男的關係，劇名頗有心思，但對華語觀眾來說，不僅費解，也難以順暢讀出劇名。

此劇表面是愛情喜劇，其實暗藏悲傷一面，諷刺時下婚姻關係。崔尚恩對任職「合約妻子」感自豪，並自覺十分專業。劇中韓國許多男性在事業上需要一個女伴，有時為滿足父母對兒子成家立室的期許，因而結婚，崔尚恩正好解決他們的煩惱。她其中一名「前夫」禹光嵐（姜亨碩飾）是家中唯一男丁，卻是躲在衣櫃裏的同性戀者，為滿足家人而找崔尚恩「結婚」，兩人離婚後，成為同居室友兼「閨密」。

《月水金火木土》又提到社會對妻子的要求愈來愈高，不僅要有樣貌身材，還要有智慧與學識。崔尚恩本是財閥伊娜集團總裁的獨生女，從出生開始就被集團秘書劉薇浩（陳慶飾）培訓成完美女生，入得廚房出得廳堂，而且懂多國語言。劇中描述20歲的崔尚恩為擺脫家族擺佈而離家出走，並利用從小所學的知識任職「合約妻子」謀生。主角設定有趣，點出雖然時代進步，但社會對「妻子」的要求仍相當傳統，甚至流於表面，難怪崔尚恩善用自己的優秀條件，透過不斷結婚與離婚來致富。

朴敏英演過太多同類型角色欠新意

劇集主線是崔尚恩周旋在兩男之間；沉默寡言的鄭智鎬，約定崔尚恩每逢一三五共進晚餐，不過二人相見多年幾乎沒有談話，崔尚恩對鄭智鎬的背景一無所知，反令崔尚恩愈來愈在意他。編導還刻意搞懸疑，不透露鄭智鎬背景，加插他在雷電交加之夜拿着刀把玩的場面，企圖暗示他是殺人犯；可是第3集火速穿橋，原來鄭智鎬是患有社交障礙的法官，玩刀只為了解正在審理的案件。鄭智鎬找崔尚恩當「合約妻子」，因處理過她的離婚官司10多次，好奇她到底是什麽人。姜海鎮則是財閥姜鎮集團家族的么子，年少時與崔尚恩有過一面之緣，還愛上對方，暗戀她足足10多年。姜海鎮當上韓流明星後重遇崔尚恩，並成為她逢周二四六見面的新客。

飾演崔尚恩的朴敏英無論外形與演技，都非常適合這角色；然而自從憑《金秘書為何這樣》爆紅後，她其後主演的《她的私生活》、《天氣好的話，我會去找你》及《氣象廳的人們》，幾乎是同類型劇集，她雖有「男神收割機」、「愛情劇女王」稱號，可是演來演去角色大同小異，都是打扮亮麗的時代女性，演技再好，也難免感覺重複及欠新意。《月水金火木土》至今播出6集，情節難言驚喜，且看續後發展會否帶來意想不到的轉變。