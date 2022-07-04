Anson Lo李駿傑結伴赴韓國度假 傳睇完BLACKPINK演唱會再到日本叉電

【明報專訊】MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後停工兩個月，將於本月復工。成員近日趁開工前先後離港外遊，繼姜濤與家人到法國及英國後，昨日輪到盧瀚霆與李駿傑結伴往韓國度假，他們中午低調現身機場，見粉絲有點頭打招呼。前日MIRROR所屬經理人公司MakerVille再就意外發聲明，提到希望「一起守護MIRROR」。「一群鏡粉」在社交網向MakerVille行政總裁魯庭暉發公開信，指MakerVille過去逾兩個月不但選擇對公眾沉默，不願承擔「道德責任」，還荒謬逆向要求公眾和他們「一起守護MIRROR」，是否打算挾鏡仔以情緒勒索鏡粉？

MIRROR本月復工，但暫未公布有何工作安排，部分成員選擇外遊，姜濤去完巴黎再去英國，昨日輪到盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）拍住上前往韓國仁川，有說兩人前日突然興起，即買赴韓國的機票，昨日便立即出發旅行。據稱此行會去看BLACKPINK演唱會，又有傳之後再飛日本叉電才返港。

沿途跟粉絲點頭打招呼

雖然是臨時決定旅程，但仍被數十粉絲發現行蹤，並到機場等候，「Viu1 HK」直擊他們中午乘車到達機場、助手搬3箱行李、兩人經特別通道前往離境大堂及過關的過程。Anson Lo、Jeremy戴漁夫帽及口罩，前者穿黑白格仔冷衫，後者穿牛仔外套，同孭着背囊，在多名機場保安護送下在特別通道入閘，兩人沿途有跟粉絲點頭打招呼。其實兩人不是第一次結伴外遊，前年曾聯同呂爵安（Edan）到東京5日4夜之旅，更一起影可愛貼紙相。

毛舜筠稱Edan會出席首映

Edan與毛舜筠主演電影《過時‧過節》11月24日上映，獲韓國釜山國際電影節選為參展電影，導演曾慶宏到釜山出席世界首映。他在社交網笑說：「估唔到咁多人問我拎簽名，係咪誤會咗我係Edan。」Edan留言「正」及附上3個笑到喊表情圖案。毛舜筠（毛姐）前晚跟曾慶宏在社交網開直播，戲中毛姐與Edan演母子，她說Edan暫時未出得來，但在首映時會同大家見面，她都好掛住Edan。毛姐讚Edan是好努力演員，又透露對方唱電影主題曲，聽完好感動。

鏡粉要求MakerVille回應三重點

MIRROR所屬經理人公司及演唱會主辦單位MakerVille前日發聲明，指過去逾兩個月未有對外交代，好像選擇了沉默，主因是希望待政府專家小組及各部門的調查有最終結果。當中提到「一起守護MIRROR」，引起「一群鏡粉」再於社交網發公開信，要求魯庭暉回應。

「一群鏡粉」表示，看到MakerVille發表的聲明後「滿頭問號」，未想過事發71日後，MakerVille竟以一份聲明來跟他們談論「一起守護MIRROR」。他們一直發每篇公開信，都要求MakerVille扛起面對公眾和傳媒的「道德責任」，以公開、透明、不逃避的態度面對公眾，才是守護公司旗下藝人、合作伙伴的上策，「可惜MakerVille在過去兩個多月選擇對公眾沉默，非但不願承擔『道德責任』，還急於鏡仔復工，Dancers各自於社交網憶述事故後感受與困難之際，荒謬地逆向要求公眾（歌迷及大眾）和MakerVille『一起守護MIRROR』。難道MakerVille是想說，我們不再要求你們承擔道德責任，才是守護MIRROR嗎？難道MakerVille是打算挾鏡仔以情緒勒索鏡粉嗎？」

他們提出三重點要求回應：「除了『守護MIRROR』外，MakerVille如何以具體措施『守護』你們透過舞蹈工作室聘請的舞蹈員，乃至台前幕後的員工？」

娛樂組