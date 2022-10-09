男友葉韋彤被入稟申請破產 JW：感情依舊 繼續互相支持

【明報專訊】王灝兒（JW）昨日率領聲夢歌手姚焯菲（Chantel）、文凱婷、何晉樂等到商場獻唱，吸引逾百粉絲舉牌支持。當中以Chantel的粉絲最人多勢眾，包圍商場兩層樓。

「結婚生小朋友遲些才決定」

JW與卓悅控股創辦人兼前大股東葉俊亨的兒子葉韋彤拍拖數年，感情穩定，不時在網上放閃。對於葉韋彤被入稟申請破產一事，JW首度開腔稱多謝大家關心，本身是開心果，有安慰男友，目前對方心情OK。她表示被入稟一事沒影響雙方感情，暗示願撐男友度過人生低潮，「我們都好勤力工作，照舊繼續互相支持。一直以來不需要講太多，行動最實際」。JW聲稱一直沒確定婚期，與男友有共識專注事業為先，「其實結不結婚，我們感情依然一樣！我還想衝事業，如拍《痞子殿下2》、配音及開演唱會。至於結婚生小朋友，要遲些才決定」。她讚好友陳瀅在劇集《美麗戰場》表現出色，看得出對方為扮劇中10多歲少女角色刻意下苦功，早已是她心目中視后人選。

姚焯菲撐張寶兒安排衣著無問題

Chantel獻唱兩首歌，提到她與炎明熹、鍾柔美及詹天文早前演出國慶文藝晚會，被網民批評衣著過於成熟「似老了10歲」，茅頭直指負責她們造型的張寶兒。Chantel力撐張寶兒，稱當晚衣著沒問題，「我覺得條裙好靚。寶兒姐姐好好，我第一次試身已很合身。可能大家有不同看法，我沒特定喜歡的打扮，平日會和媽咪一齊研究時裝及買衫。不知寶兒姐姐有否為報道不開心，之後應該會繼續請她幫手」。她開心見到粉絲反應熱烈，預告將與聲夢學員開音樂會，正籌備中。

記者：林蘊兒