鄭秀文落實明年7月開紅館演唱會 新戲上映加安仔復出 三喜臨門

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）昨日到西九文化區出席活動，即場畫畫，並宣布明年7月舉行紅館演唱會，場數未定，是否實名制交由公司安排，她專心準備演唱會。Sammi透露申請紅館演唱會不是一次就成功，加上年紀問題，不會愈開愈多，所以特別珍惜，成功申請亦有一絲絲感動。她說：「我對上一次紅館演唱會已是4年前，這幾年雖然疫情、停市，但我仍做了很多廣東歌，因不想每次演唱會都翻唱舊歌。」

Sammi剛從巴黎欣賞時裝騷返港，有否為演唱會添置歌衫？她說：「沒有，怕到時不夠新。」Sammi感動參演電影《流水落花》成為《香港亞洲電影節》閉幕電影，因她近年演出電影不是不能上映，就幾年才上一部，有些成績又一般，所以好意外、好驚喜。她說：「對我來講是非常難得的機會，否極泰來。」Sammi稱開演唱會又有戲上，雙喜臨門。問老公許志安（安仔）復出是否三喜臨門？她說：「等他自己講。」她有看安仔日前在網上舉行的音樂會。（有否邀他任演唱會嘉賓？）未定。」

盼古天樂有空任演唱會嘉賓

Sammi的好友古天樂（古仔）監製兼主演電影《明日戰記》除登上香港電影史上華語片票房第一位，近日獲邀成為《倫敦東亞電影節》閉幕電影，古仔獲電影節頒發「亞洲影壇傑出成就獎」。Sammi替古仔高興，稱對方為香港影壇勞心勞力，獲獎是值得，稍後古仔生日，會相約杜琪峯為他慶生。會否邀古仔做演唱會嘉賓？她表示要看古仔是否有空，對方多次在她的演唱現身，希望今次也出現。

記者：柯美