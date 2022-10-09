魏浚笙自誇聰明 扮蠢難度高 張敬軒為賀歲片瞓豬屍堆逾10小時

【明報專訊】張敬軒、王菀之、魏浚笙及洪嘉豪等昨日到打鼓嶺出席英皇賀歲片《超神經械劫案》開鏡拜神儀式。張敬軒與王菀之相隔8年再合作，受訪時互笠高帽。張敬軒透露日前拍攝被擄走戲，要身處豬屍與豬內臟間10多小時，焗到全身好大陣味，回家冲完涼，翌日睡房仍有豬屍味。至於原本有場裸跑戲，他不用上陣，笑言怕影響市容。

張敬軒（軒仔）、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪昨日穿上押運員制服，跟王菀之（Ivana）、白只、黃正宜等出席《超神經械劫案》開鏡儀式及拍攝。軒仔透露這場景是村長（Ivana飾演）的大本營，他要深入虎穴，尋找遺失的人與物。

王菀之讚軒仔演技變成熟

Ivana與軒仔相隔8年再合作，兩人互笠高帽，Ivana大讚軒仔演技變得成熟，如大哥哥般帶領大家。軒仔則讚Ivana演出的電影《飯戲攻心》累計票房逾5000萬，躍升為千萬票房「影后」，能與對方合作非常榮幸。Ivana謙虛說：「我只是其中一粒星。」談到她一身古怪裝束，Ivana稱是劇情需要，戲中她與村民都是古古怪怪，還自爆在家中也這樣穿，待電影煞科揀幾件回家穿。軒仔取笑她「又食又拎」。

軒仔透露與Ivana有場對打戲，已準備就緒，拍攝時親身上陣，不用替身。至於有場裸跑戲，軒仔表示應有變動 ，毋須他上陣，「都好，費事影響市容。（操肌豈非白費？）我都無操過，因為無時間」。

軒仔日前到屠宰場拍攝被擄走的戲分，被安排在豬屍與豬內臟間達10多小時。他說：「第一次體會到唱歌是那麼幸福，可以有冷氣。當天雖然沒中暑，但焗到成身好大陣味，翌日睡房仍有豬屍味。（家傭遮遮有否被嚇親？）我有給她睇相，她說好有趣。」

拍槍戰戲好玩好有型

談到槍戰戲，軒仔表示全用真槍，但並非實彈，「好好玩、好有型，拍MV都未試過，公司將來開警匪片，我要自薦演出。鬧市的槍戰爆破戲分已完成，只剩一場煞科群體槍戰戲」。Ivana稱開過真槍，在加拿大讀書時經常到射擊場練習，今次拍戲反而想用道具槍。

Jeffrey與洪嘉豪同飾演愚蠢押運員，Jeffrey自誇聰明，要扮蠢難度很高。洪嘉豪說：「Jeffrey可以用演技搭夠，我演技較差，仍在學習中。幸獲張敬軒、王菀之等前輩分享心得，且大家相處融洽，令我們沒那麼緊張。」

洪嘉豪享受拍戲 入火場都得

Jeffrey透露戲中用霰彈槍和手槍，洪嘉豪則無緣揸槍，望將來有機會，想演殺手。Jeffrey爆洪嘉豪好享受槍聲，稱槍林彈雨下 ，大家覺得吵耳，但對方如聽音樂。洪嘉豪解釋因拍戲可做些現實生活中做不到的事，所以很興奮，「爆破戲都可以找我做替身，進入火場都得」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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