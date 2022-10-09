夢中與阿梅對話感釋懷 梅媽明年百歲大壽望孫兒回港慶祝

【明報專訊】明天（10月10日）是已故樂壇天后梅艷芳（阿梅）59歲冥壽，梅媽（梅覃美金）接受港台車淑梅節目《舊日的足跡》訪問。梅媽表示每天都掛念女兒，「阿梅好重視生日，喜歡熱鬧，小時候生日愛約同學回家跳舞唱歌，我每年都叫她大哥買10磅大蛋糕給她，我十分掛念她。她一直所做的也不是壞事，卻落得這樣收場」。

因怕傷心落淚沒看《梅艷芳》

梅媽沒看電影《梅艷芳》，因自知會忍不住眼淚。她感謝電影公司為阿梅拍這套戲，使全世界知道有梅艷芳。對於兒子（梅啟明）說要取回版權，她說當然不可，人家很有心，不是他們可以干預的。她不評論女主角王丹妮是否似阿梅，「我只請他們多蒐集真實資料，勿把阿梅描述成不三不四的，否則我會追究，我就只說了這些」。她透露孫兒因這部電影再找她，「文皓（梅愛芳兒子）很乖，跟我視像通話說，『無論上一代有什麼恩怨，你始終是我婆婆。婆婆你不要哭，我回香港一定找你』。他們（文皓和弟弟）出生時我陪伴在側，他們誤會阿梅有錢卻不願意幫姊姊醫病，其實全部是阿梅出手相助」。阿梅當年有日籍男友，梅媽直言不贊成，始終是日本人，她不喜歡並拒絕了，阿梅真的聽她說話。

梅媽99歲仍中氣十足，稱阿梅非真正患癌症，而是抑鬱所至。梅媽明年3月100歲，祝世界和平，人人有工開。梅媽說︰「希望明年由孫兒為我做生日，我的生日願望是跟阿仔修補關係。我經常夢見他們三個（已離世的子女），跟他們傾談。不過我最開心是阿梅告訴我，『阿媽，你唔使擔心，我無落到地獄』，聽後我覺得很開心，鬆了一口氣。」

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