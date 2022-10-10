余德丞「暖男攻勢」追女零失敗 黃正宜瘋癲行徑嚇怕外籍男

【明報專訊】余德丞離巢無綫變自由人後，加入電台開咪做主持，又做YouTuber及拍廣告，發展多元化。他與黃正宜（阿正）首次合作組搞笑CP，主持10月10日起播出的ViuTV新節目《姊妹們的國際市場》。節目中二人充當「媒人」，安排5名不同年齡、性格、職業的居港外籍男士，跟陳海寧、李昭南、何洛瑤、馬曉晴及王嘉盈等港女配對，透過活動和遊戲考驗及增加了解，且看能否撮合異國情緣。

余德丞首次為ViuTV拍節目，起初擔心，因拍攝手法跟舊公司很不同，慢慢才敢放膽去做，開心製作組給他充分自由度，與阿正擦出搞笑火花。拍完《膠戰》後常對魏浚笙（Jeffrey）心心眼的阿正，興奮表示又有機會跟男神合作，「有次開工未能出席朋友婚禮，透露與余德丞拍檔做節目，一班女朋友聽到就發癲大叫，才知原來他在本地好有market」。

余德丞睇中陳海寧 有機會發展

外形俊朗兼有家底的余德丞自誇以往用「暖男攻勢」追求心儀對象未曾失敗，並在節目中分享經驗，「追女仔不離表達細心體貼，袋定一包紙巾和帶外套好有用」。阿正隨即踢爆余德丞非真正暖男，揀女友有指定條件限制，「因為他家住港島區，約會後最多只會送女仔到港鐵站搭車，不會駕車送對方『過海』。所以其中一個擇偶條件，對方要跟他一樣住港島區」。余德丞稱喜歡地道文化，難接受跟外國女仔拍拖；在參與配對的5女生當中，他覺得陳海寧最貼近其喜歡類型，因對方愛吃且性格爽朗，不排除多了解後，有發展可能。

阿正呻搞笑被視癲婆

阿正自覺擁有鳳眼，以為在外國人眼中是典型靚女，較有「市場」會佔優，可是事與願違，「參加節目的有日本、泰國、法國人，最特別是來自牙買加的17歲小鮮肉，我封他為『牙買加Jeffrey』，因為性格類似，一樣有『中二病』，需要姐姐照顧。不過可能因為大家的文化差異，5男生都感受不到我的好笑位，他們第一印象已覺得我很瘋癲，怕了我」。雖然未能參加配對，但導演在節目尾段，安排「Jackpot甜頭」安慰阿正，她開心到睡不着，屬意外收穫。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

服裝：GUESS（余德丞）

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