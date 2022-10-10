李珊珊45歲生日 隔空鼓勵情緒病同路人

【明報專訊】1996年香港小姐冠軍李珊珊，近年受情緒病困擾，導致身體不適，自爆患驚恐症，一旦緊張便出現嚴重肚瀉，健康狀况令人擔心。勇敢面對病情的李珊珊為精神健康基金會擔任「傳晴大使」，早前拍攝短片，訪問精神病康復人士，交流保持精神健康的心路歷程。

基金會昨日舉行「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」，撞正李珊珊45歲生日，她未有現身支持，改與司儀即場電話傾談，現場嘉賓拍手隔空送生日祝福。電話中的李珊珊聲線愉快先打招呼介紹自己，表示收到大家祝福有點怕醜，提到患病期間，幸得身邊家人和朋友支持，力量有如一個大太陽，使她深感被關愛，從中獲得不少啟發。李珊珊說：「有些事朋友會用不同角度分析，我就似一架車，注入了汽油，讓我可以完成目標向前進發。陪伴是最好的療癒方法，等我們不需要得一個人面對困難逆境時刻，找專業的精神科醫生和服藥都有助康復。」她有感外界認知不足，對情緒病產生誤解，身為公眾人物無形壓力更沉重，加上近年大家遇到生活和經濟困難，對康復造成障礙。

李珊珊鼓勵情緒病患者要抱有信念，即使病情反覆並非一帆風順，都要學識逆境自強，在低沉時候放鬆，但不要放棄，朋友是幫她守護這個信念的強大後盾，也要靠自己克服。訪問尾段，李珊珊說：「知道病患者和他的家人朋友付出了無比關愛、努力和堅持，未來的路好漫長，要努力守住信念，才能走未來每一步。記住，在遇上逆境時候，要百折不撓，順境時就助人自助。」

記者：林蘊兒