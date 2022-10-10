初患病隱瞞子女 56歲黃寶欣孤獨抗癌曾想輕生

【明報專訊】56歲黃寶欣淡出樂壇多年，5年前參與無綫節目《流行經典50年》一度復出，並聯同其他歌手開演唱會，不過她之後再絕迹幕前。最近黃寶欣推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，接受商台梁泰來主持節目《星光背後》訪問，自爆兩年前開完騷後，發現患癌症，經歷手術、化療及標靶治療康復後，重燃對唱歌的一團火，請來好友蔡濟文出山開金口。

泡溫泉暈倒 女兒大驚

黃寶欣談起兩年前的抗癌路，透露當時9月開完騷，12月往美加旅行順便做身體檢查時發現患癌症，最初好驚、好難過，「我是處女座，接受不到自己身體不完美，最初還想瞞着一對仔女」。她稱收到報告第二日，若無其事跟女兒到日本旅行，但會匿埋喊。旅程第三天，她跟醫生通電話被女兒聽見，女兒好驚好擔心，由細到大，女兒都不像大仔般黐媽媽，記得旅程其中一天泡完溫泉冲涼時，不知何解突然暈倒，失去知覺幾分鐘，醒來時發現女兒好緊張保護她的頭怕她受傷，還不停喊：「媽咪！你醒呀！」當刻知道女兒很怕失去她，整個旅程還一直拖着她的手。

談及女兒的轉變，黃寶欣多次哽咽，並承認抗癌期間，曾有輕生念頭，「化療時我還是充滿鬥志，但之後標靶治療很痛苦。仔女在美國工作讀書，會輪流回香港陪我，當他們一走，我就很辛苦及孤獨，自覺兩腳一伸也不會影響任何人，當沒存在價值時，生存還為了什麼？不過慶幸仔女很快回來，就沒事了」。

堅拒再覓第二春

黃寶欣抗癌成功，重新在音樂事業出發；回復單身6年的她斬釘截鐵堅拒再覓第二春，「約會也絕對不會，我是很傳統的女性，對感情絕對投入。或者可以說，我不想再被傷害，已變成驚弓之鳥。始終到這年紀，不會想再為愛而遷就任何人」。

時隔30年再錄專輯及邀蔡濟文獻聲合唱《大會堂演奏廳》，黃寶欣說兩人友情源於亞視拍劇年代，承認當年是聽從蔡濟文的意見轉行退出娛樂圈。她知道《流行經典50年》監製找蔡濟文上節目多次遭拒，現在好友是生意人，面對鏡頭感壓力。黃寶欣稱好想這張專輯有一首合唱歌，好懷念蔡濟文的歌聲，「邀請他時，他反應是擘大個口，我承諾不需宣傳及做訪問，他便爽快答應」。

娛樂組