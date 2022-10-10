【開箱】《午夜狼人》 暗黑版Marvel超級英雄 向黑白恐怖片致敬

【明報專訊】上月舉行的迪士尼D23粉絲大會，Marvel電影公司首次揭開超級英雄劇《午夜狼人》（Werewolf By Night）的神秘面紗，新劇以黑白畫面呈現上世紀40年代的懷舊氛圍，藉以向當年經典恐怖片如《科學怪人鬼屋》致敬。《詭老》墨西哥男星加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）扮演怪物獵人傑克，講述他成為暗黑版Marvel超級英雄午夜狼人之前的故事，影視串流平台Disney+已於10月7日上架。

慶祝萬聖節特備劇

《午夜狼人》全劇只有55分鐘，是Marvel首次為慶祝萬聖節而拍攝的特備劇，並請來彼思動畫《沖天救兵》金像配樂大師Michael Giacchino執導，是他繼《星空奇遇記》短劇《Star Trek: Short Treks》（每集只有10分鐘）後再當導演。《午夜狼人》上架首兩天，影評網站「爛番茄」觀眾好感度高達94%，大幅拋離Marvel今年推出同類型作品如《變形女俠：律政英雌》及《Ms. Marvel》，跟叫好叫座的《月光騎士》不相伯仲。

《午夜狼人》故事講述怪物獵人「血石家族」族主尤里西斯逝世後，來自世界各地的獵人結集血石聖殿，表面上出席喪禮，其實參與一場狩獵比賽，爭奪族主遺物、擁有強大力量的武器「血石」。《異能天嬌》女星羅拉當尼利（Laura Donnelly）飾演血石家族繼承人兼怪物獵人埃莎，尤里西斯死後，原本是唯一繼承人，因她離家廿年不返，早已喪失繼承資格，但仍獲准跟其餘5名競爭對手，包括最強怪物獵人傑克（加爾加西亞般奴飾）一起搶奪血石。

狩獵比賽正式開始，怪物尚未出現，6人已先內訌，盡顯人性比獸性更可怕的原始本色。傑克首先踏入戰場，險遭獵人偷襲，幸獲埃莎救援，二人為了自保而結盟，最後奪得血石，卻意外揭穿傑克真正身分，正是獵人眼中的怪物、殺性強大的午夜狼人。

加爾加西亞般奴首次加盟Marvel電影宇宙（簡稱MCU），扮演午夜狼人，刻意減去原著的反英雄味道，多了一份冷靜、幽默和義氣，從他分別保護埃莎和怪物泰德可見一斑。遺憾的是新劇篇幅太短，未能讓他盡情發揮，令人看得不夠過癮，期望下次出場能夠大顯身手。

根據漫畫原著，傑克家族受《黑暗神書》法力影響而令後代變成狼人，新劇未有交代前因後果，只知此書早在劇集《溫黛與幻視》及電影《奇異博士2：失控多元宇宙》已出現，而且威力驚人，有理由相信在MCU往後作品中，午夜狼人將會跟溫黛及奇異博士等魔法師角色有緊密聯繫。

黑白畫面減低血腥

午夜狼人跟早前播出的劇集《月光騎士》同屬MCU的超自然力量派系，有望於《月光騎士》正在拍攝的第2季登場。雖然《午夜狼人》篇幅短小，但影響力很大，因為這兩齣劇集的主角，正是Marvel其中一支超級英雄隊伍「午夜之子」（The Midnight Sons）的骨幹成員，其他隊友包括已出場角色魔比煞、奇異博士，以及即將重啟的幽靈刺客、幽靈車神等，且看電影公司何時揭曉？

由於漫畫原著充斥暴力與血腥場面，《午夜狼人》導演Michael Giacchino接受美媒訪問時表示，一度以為新劇被有關部門評為「18禁」，最終改以「TV-14」（即14歲以下觀眾須由家長陪同收看）上架，估計跟它在Disney+頻道播放有關。此劇以黑白畫面呈現，除了懷舊效果，亦能減低血腥度，可謂一舉兩得。