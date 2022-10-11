許子萱真性情闖娛圈 梁超怡盼跟梁朝偉續「前緣」 林鈺洧不實醜聞纏身 樂觀面對驅陰霾

【明報專訊】《2022香港小姐競選》賽果塵埃落定，冠軍由前無綫小生林俊賢女兒林鈺洧大熱當選，亞軍許子萱兼奪國際親善小姐；季軍梁超怡同時獲最上鏡小姐。3人成長背景各有不同，但目標一致，齊向星途出發。對於當選後不停被翻舊帳，負面新聞不斷，林鈺洧承認起初曾因此不開心，但全都不是事實，性格樂觀的她睡一覺便沒事。許子萱稱會忠於自我，不會為討好別人而「變樣」，並視師姐麥明詩為榜樣；梁超怡希望與梁朝偉再續「前緣」，合作演情侶。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

27歲林鈺洧參選至今因「星二代」身分備受關注，她未因這個稱號感壓力，反而覺得是優勢，被更多人認識。談到27歲才從另一跑道重新開始，可覺得遲起步？林鈺洧不覺得，就算讓她十八九歲參選，心智都未準備好，未夠成熟處理現時的工作，以及不懂面對傳媒和觀眾，「經過這些年的經歷，到了現在27歲，才覺得自己準備好。以前當模特兒，對鏡頭都比較敏感」。對於當選後不停被翻出各種舊帳，繼性史言論後，又被爆捲入三角戀和欠債50萬卡數等，林鈺洧直認初時不開心，不明為何有這些新聞，全都不是事實，她沒有牽涉三角戀，也沒有信用卡，「幸好我性格比較樂觀，睡完一覺，心情就會變好」。

珍惜重拾父女情

談到父親林俊賢，林鈺洧透露由於父母離異，她15歲才與爸爸相認，15歲之前對父親印象非常模糊，「因為還是BB的時候，媽咪已抱走我離開屋企，小時候媽咪有提及爸爸，但沒講名字，所以不知道他是誰」。回想父女「首次」相見，林鈺洧記得當時在一輛車上，她先跟爸爸say hello，對方回應她一句hello，「我沒有喊，記得那時很睏」。

問到林俊賢「失聯」多年，可有嬲對方？林鈺洧說沒有：「我不像別人，原本有爸爸，突然沒有，我是一直都沒有，所以不會覺得缺少了什麼。不過感激有這緣分，由冇變有，對別人來說，有父母是必然的事，但對我來說是人生裏的一個bonus。雖然他現在居於內地，但我們有保持聯絡，不時傾偈維繫父女情。」

以前不愛做幕前

林鈺洧由母親一手湊大，母女相依為命，感情好得像姊妹，對於母親身兼父職把她養育成人，心存感激。林鈺洧表示媽咪做過美術指導，以前常帶她到studio看廣告是怎樣拍的，甚至帶她面試。

以為林鈺洧受父親遺傳，自細喜歡幕前，但並非如此，自爆小時候對幕前工作不感興趣，很多人叫她做模特兒或參選港姐，她很不想，後來誤打誤撞在親戚介紹下，簽約第一間公司入行，成為Angelababy（楊穎）師妹，之後愈做愈多工作，便繼續做下去。林鈺洧希望往後能多方面嘗試，最想拍《愛．回家之開心速遞》演大小姐（林淑敏飾）的秘書，被對方「篤魂精」；若有機會父女檔上陣，希望與父親演兄妹被她欺負。

許子萱想出淤泥而不染

亞軍許子萱先在參選時傳與佳麗不和，決賽當晚宣布獲獎時，被指黑面引起熱話，自認真性情的她稱上述事情都沒有發生過。會否學好表情管理，避免再惹誤會？許子萱表示如果在娛樂圈發展，希望做回自己，「我想出淤泥而不染，不想被流言蜚語影響到，知道一定有人喜歡你或不喜歡你，不想刻意討好某一群人，我覺得只要對身邊人無惡意就可以。而且我的情商都算ok，我的真性情並非說話很直、很倔強的人」。

無悔棄高薪厚職入行

被封學霸的許子萱除同時獲牛津劍橋取錄讀MBA外，曾任職華爾街投行分析師，以她的學歷，找份高薪厚職，相信難度不大。對於網民覺得她投身演藝圈是浪費，許子萱說：「在投行工作時，我都糾結了很久參不參選港姐？但當時日日加班到凌晨，不想再日日坐在電腦前，希望做些有意義和對社會有價值的事，參選是我很珍貴的人生經歷，所以不會覺得浪費，每個人追求不同，這世界上不止得金錢，想用我的故事和經歷啟發觀眾，這對我更有價值。」

許子萱希望趁後生探索一下娛樂圈，因她從小喜歡表演，對主持旅遊節目和拍劇都感興趣，拍劇想挑戰演奸妃和精神分裂角色，非常仰慕馬國明和陳山聰，希望有機會合作。外界常把她與「十優港姐」麥明詩比較，許子萱大讚師姐是很優秀的前輩，當然希望有日可青出於藍，會視對方為一個很好的學習榜樣，「她身上那種肯搏肯捱的精神，很值得學習」。

梁超怡自細充滿演藝細胞

童年曾參演電影《無間道》的季軍梁超怡，笑稱是母親發掘她的演藝細胞，小時候已很喜歡在鏡頭前扮鬼扮馬，後來拍了一些硬照和廣告，覺得很有趣，漸漸發現喜歡幕前演出。身為海外佳麗的她，暫時決定留港發展，並視師姐鍾嘉欣和岑麗香為學習對象。梁超怡希望有機會與偶像梁朝偉再合作續「前緣」，「我現在大個女了，希望不用再演他私生女。（演情侶好不好？）都可以嘗試」。

感情方面，3港姐現時都是單身。林鈺洧直認因父母離異，或多或少影響她對愛情的信心，所以每次認識男仔，都會觀察一段頗長時間，「至少半年，看看他對我和對人好不好，不會一見鍾情」。林鈺洧稱現時不想拍拖，先專注事業，「我覺得現在還不是合適的時間組織家庭，因為我每次拍拖都想結婚，視對方為結婚對象」。相反許子萱自爆會一見鍾情，以感覺行先，但也會注重對方人格，和思維夾不夾，認為內在氣質比外表重要；何超怡則喜歡有才華和聰明的男仔。

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