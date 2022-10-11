【開箱】《泰國洞穴救援事件簿》強調家庭重要 「教練」英年早逝

【明報專訊】2018年少年足球「野豬隊」12名成員及教練在泰國北部「睡美人洞」遇上暴雨灌入洞內，衆人被困，世界各地專業人員前往營救，4年來多次拍成紀錄片及電影，由美國公視播出的紀錄片集《Thai Cave Rescue》、《赤手登峰》金像獎得主金國威（Jimmy Chin）執導的紀錄片《洞穴救援行動》，到2020年上映的劇情片《奇蹟救援》及今年8月在亞馬遜Prime Video上架的《十三條命》，可見這故事十分可觀，無論紀實還是化成電影，也戲劇張力十足。上月22日在影視串流平台Netflix上架的6集迷你劇《泰國洞穴救援事件簿》（Thai Cave Rescue），拍成總長度約6小時的劇集，還有什麼新意？

少年足球隊為重點

答案是有的，尤其像「野豬隊」被困「睡美人洞」如此大的事故，透過戲劇化的處理，可從不同角度出發，雖然觀眾已了解當中細節，也預見他們全部獲救。以《十三條命》為例，未知是否導演朗侯活（Ron Howard）拍過《有你終生美麗》等角逐奧斯卡的電影，荷李活製作班底，以疫情為由，在澳洲昆士蘭省闢地裝作泰北，主角焦點也落在幾名英國及澳洲的救援隊伍、泰國海豹突擊隊，以及泰國政府和外國救援團隊如何建立互信的過程。今次Netflix播放的迷你劇《泰國洞穴救援事件簿》，由《我的超豪男友》朱浩偉監製，《出貓特攻隊》泰國導演納塔屈彭皮里亞（Nattawut Poonpiriya）及《神盾局特工》奇雲坦查朗（Kevin Tancharoen）執導，以被困的「野豬隊」12名成員和教練，以及他們的家屬為核心；另外事件中關鍵角色的清萊府尹，以及分別負責氣象報告、國家公園巡邏員及從美國返泰的水利工程師等3名女性，也是此劇的重要角色。

事件牽涉人物眾多，劇集篇幅較長，能交代來龍去脈之餘，也更深入角色的內心世界。《泰國洞穴救援事件簿》甫開首交代野豬隊各成員的背景，包括無國籍男孩、單親家庭等。電影《十三條命》把主角放在外籍救援隊身上，他們在《泰》劇的戲分不多。劇中刻意把幾個角色設定為女性，譬如開首在曼谷氣象部門工作的實習生Noon，最先注意到泰北即將降下豪雨，上司卻是得過且過，而且推卸責任的中年漢，反而最後是Noon一力承擔並致電清萊的國家公園警告他們要小心及有所準備，結果接電話的也是一名女巡邏員Pim，並發現「野豬隊」的單車都在睡美人洞口，已心知不妙。後來當府尹接手救援，Pim成為他的得力助手。

《十三條命》中提議要改變水道流向是留學歸來的男水利工程師，劇中則換成女性Kelly，更跟Pim並肩作戰，不但一起往說服農民簽同意書，讓他們排洪到農田。劇集較多篇幅，更描繪農民也有掙扎時刻，卻是其中一名老婦一錘定音，稱農作物可再種，一眾少年若沒命，就種不回來。其後Kelly看到農地淹沒，對農民感到愧疚，在救援區重遇開麵檔的老婦，Kelly依然感到不好意思，倒是老婦反過來安慰她，若論人情味，無疑是劇集更強。

清萊府尹這角色在《十三條命》很突出，當大家都猶豫是否應讓少年先麻醉再由潛水員運出，府尹最後拍板，選擇相信外籍洞穴潛水員的建議，並稱會承擔所有責任及後果。劇中有他更詳細的描述，包括將被調任，身處官場狹縫中的無奈及難處；他以最大的包容與耐性面對被困少年的家屬，有媽媽要求他一起參拜保孩子平安，府尹原以比較相信科學為由推卻，最後不想家長失望，還是一起下跪祈禱。面對孩子生死未卜又什麽都做不了，除了面向神明，也不知如何是好，劇中府尹漸漸了解到家屬心情。

向殉職者致敬

劇中第4集特別向殉職的前海豹突擊隊成員Sam致敬，並描敘了他與太太的感情，這都是電影版所缺少的。另外，不少篇幅描寫少年足球隊被困前後的心情，跟家人的關係，教練Eak更是當中重點。Eak是孤兒，曾短暫出家，視少年足球隊如親人；入洞前也透過睡美人洞的傳說，向球員表示家人最重要是彼此相愛及互相扶持；被困後他又以僧侶經驗，教隊員打坐，飲用洞內滴下的清水，延長生命之餘，也克服被困洞內的飢寒交迫與恐懼。各人後來自決出外的先後次序，Eak原本殿後，及後因身體狀况，救援隊安排他先離開。其實被困洞穴後Eak有點埋怨自己讓球員置身險境，被要求先走時有點崩潰落淚，反而年幼他一半歲數的Mark和Titan安慰他。扮演Eak的男演員在泰國演藝圈被暱稱Beam，外形俊朗，亦演出過Netflix另一泰劇《絕境島》，可惜今年3月因心臟問題在睡夢中離世，終年僅25歲；此劇尾聲，現實中的野豬隊及教練都有登場，跟片中演員做了一個對照，劇組更特別剪輯了Beam述說家人很重要的一段片放在最後，向早逝的他致敬。