陳卓賢低調現身阿Mo生日應援 留字送祝福「來一個急不及待的擁抱」

【明報專訊】男團MIRROR 7月28日紅館演唱會發生嚴重墜屏事故,舞蹈員李啟言(阿Mo)被巨屏擊中受重傷,目前仍留院治療。阿Mo在女友蘇芷晴及父母照顧下有進展,「Mo爸」李盛林牧師日前透露兒子已除去戴了10星期的頸箍,視線可自主望向窗外。今日是阿Mo的28歲生日,一班舞者發起一連9日的應援活動,呼籲大家到銅鑼灣的場地為阿Mo禱告及打氣,MIRROR成員陳卓賢(Ian)昨低調到場支持,並寫上:「祝早日康復,來一個急不及待的擁抱。」

記者:陳釗

攝影:鍾偉茵

阿Mo的生日應援昨日起至本月19日,在銅鑼灣STILLHOUSE設活動場地,現場佈置簡潔,門口當眼處貼上英文的聖經經文,大玻璃印有「HAPPY BIRTHDAY #MOmentwemade」字眼和羽毛圖案。

掛滿阿Mo由細到大生活照

場內分為4個展區,一邊牆身掛滿阿Mo由細到大的生活照,相中人包括父母、女友蘇芷晴(So Ching)及愛貓等;正中央則擺放了阿Mo最喜愛的NBA球星Stephen Curry的公仔及波衫,以及卡通擺設。

另一面則是活動主題牆,讓到場人士貼上為阿Mo打氣的說話。現場派發羽毛貼紙,每根羽毛都代表一個祝福、一份力量,希望把這些微小的正能量匯聚一起,拼湊成堅實的翅膀,讓大家一起持續為阿Mo禱告,讓好的能量助阿Mo再次展翅飛翔。

Ian獨自現身 排隊等入場

活動中午開啟,陸續有市民到場,人多時要在店外排隊,眾人耐心等候,為了留言給阿Mo打氣。下午2時許,MIRROR成員陳卓賢(Ian)獨自現身,戴cap帽、穿白Tee黑褲,見他排隊進入店內,並在活動主題牆貼上為阿Mo打氣說話,Ian寫道:「祝早日康復,來一個急不及待的擁抱。」Ian低調現身,有認出他的人也沒上前打擾,他亦匆匆離開。

So Ching:世界變了樣?

阿Mo出事後,女友So Ching一直陪伴與照顧,這兩個多月來也不好過,朋友心痛她瘦到皮包骨。So Ching是COLLAR成員,目前仍停工;前日MIRROR推出新團歌,又迎來男友要在病牀上度過28歲生日,她在IG限時動態有感而發寫道:「世界變了樣?」她又轉發網上的貼文似吐心聲:「Together we will be unstoppable(我們一起就會勢不可擋)。有時候我哋會不自覺地將所有嘢攬晒上身,然後令到自己好大壓力。其實更重要嘅係學識同身邊嘅人分擔工作同責任。你要知道一個人嘅能力有限,但只要集合到大家嘅力量,一切都有可能。」

鏡粉促盡快公布調查結果

MIRROR復工令粉絲期待又興奮,但不代表忘記仍在病牀的阿Mo,亦不代表認同主辦方對事故的處理方式。有一班鏡粉繼續關注調查事故進展,要求交代,日前再發公開信給政府調查小組主席李子俊及各有關單位的負責官員,促盡快公布調查結果。鏡粉發起一人一信行動,希望引起關注。

