MIRROR即將復工 呂爵安撰文談感受：很想知道真相

【明報專訊】MIRROR停工兩個月，隨着新團歌《We All Are》前日推出，他們將正式復工，有傳本周五開始團隊工作。過去兩個多月，各成員對有關演唱會事故話題也避重就輕，前晚呂爵安（Edan）在Instagram撰長文抒發感受，希望受傷的阿Mo康復外，亦想知道事故原因，他說：「我和大家都一樣，很想很想知道真相。」希望調查報告能盡快釋出。Edan也提到被網民痛斥的魯庭暉，寫道：「時間和人生，還是會繼續流動，所以與其浪費時間去東想西想，我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻，因為人唯一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為，這個道理是魯庭暉教我的。」又表示要運用自己的影響力，感染大家一起讓這個世界多一點愛。

副隊長江生（AK）也說出感受的痛，「有些事情，不能釋懷，只能學習與它共存；保持信念，做好自己崗位，事情一定會慢慢好起來」。

盧瀚霆李駿傑轉飛日本繼續玩

成員盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）到韓國旅遊充電，昨晨離開韓國轉到日本繼續旅程，兩人看似心情愉快，假期過後以最佳狀態投入工作。

娛樂組