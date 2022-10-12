票房超越周星馳《功夫》 《飯戲攻心》收6164萬成香港最賣座港產喜劇

【明報專訊】電影《飯戲攻心》上映個多月，截至昨日累計票房6164萬，超越2004年周星馳《功夫》的6127萬票房，躍升香港電影史上最賣座港產喜劇。導演陳詠燊為此開心到眼濕濕，透過社交平台感激觀眾支持，他說︰「我是資深影迷及電影工作者，知道不同年代的票價、巿場環境、人口比例及檔期等也完全不同，單純用票房數字來比較，是沒絕對代表性的，但知道這個成績時，還是有點眼濕濕。感謝每個在香港電影世界裏開創過一片天的前輩，感謝他們所寫下的經典，讓我們這一輩可以站在巨人的肩膀上，創作出自己的電影。」

《明日戰記》勢破7000萬大關

至於古天樂（古仔）監製及主演的《明日戰記》成為華語片票房冠軍後，票房繼續向上，截至昨天累計票房6958萬，勢衝破7000萬大關，成為香港電影史上的里程碑。電影公司公開前傳動畫宣傳片段，讓觀眾更了解電影的世界觀與人物關係，「古仔老婆」正式曝光，就是機甲部隊女成員。

為了讓更多學生及基層家庭有機會入場觀看《明日戰記》，「幸福傳聲基金會」啟動配票申請計劃，配對企業與有心人的捐助，供學校、關懷機構為學生及有需要家庭申請，日前舉行配票起動禮，邀請教育界代表、校長、老師及80名大專生出席，古仔與劉青雲親臨分享。古仔鼓勵在場的教育界及年輕人，「電影是工業，科幻片是創意的科技工業，好需要時間發展，不是一朝一夕做到，無論有幾辛苦都唔好放棄，要堅持才可以行落去」。

娛樂組