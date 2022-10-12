領軍謝票被讚滿分大哥哥 鄭伊健緊記羅文教誨關心後輩

【明報專訊】電影《深宵閃避球》中飾演「熱血教練」的鄭伊健繼兩周前帶隊，一行11人突擊港九新界優先場謝票後，日前聯同導演應智贇、周家怡、李靖筠（Gladys）、陳海寧（Dee姐）和鍾雪瑩等再出動謝票，一日內答謝近千名觀眾支持。

有觀眾問伊健為何堅持留港拍港產片？伊健回答：「大家都在香港生活了那麼久，這幾年的確發生了很多事，但我很喜歡電影和漫畫世界，電影應該是抽離的，不應該將真實重演一次，我接到《深宵閃避球》劇本時，覺得現在就是需要這些東西，希望大家看完，會感受到這一份能量。」

Gladys、Dee姐和鍾雪瑩大讚伊健是滿分的大哥哥，經常鼓勵她們多說話，態度真誠。Dee姐說：「伊健很關心後輩，他曾跟我們說，這個精神是師父羅文教他的，記着別人對我們好，我們以相同態度對待別人。」

許廷鏗獻「處男」謝票

客串的許廷鏗和朱栢謙都幫手宣傳，參與其他場謝票，「處男」謝票的許廷鏗興奮說：「很久沒那麼近距離跟觀眾接觸，要多謝朱栢謙，因為他，我才接拍《深宵閃避球》，引導我演戲，幫我打開了一道以前不敢衝破的門。演戲方面，我是新人，還有很多東西需要學習。」此外，電影公司昨日釋出主題曲《遇怪魔我識得變大個》長版MV，一眾演員開拍前跟隨香港閃避球代表隊練習的片段首度曝光。

娛樂組

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