《阿姆斯特丹》票房失收恐蝕7.8億

【明報專訊】《騙海豪情》大衛奧羅素（David O'Russell）執導、「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）和雷米馬力（Rami Malek），加上樂壇天后Taylor Swift等群星合演的新片《阿姆斯特丹》，製作費約8000萬美元（約6.24億港元），截至周日（9日）為止，首周末全球票房不足1000萬美元（約7800萬港元），在既不叫好亦不叫座的情况下，美媒Deadline估計片商恐蝕近億美元（約7.8億港元）。

有說《阿姆斯特丹》製作費過高是賠本原因之一，但跟演員片酬無關，例如基斯頓比爾為了跟導演大衛合作，不惜自降片酬至500萬美元（約3900萬港元）以下。最大原因是疫情影響拍攝進度，加上部分演員拒絕到波士頓開工，導演唯有改在洛杉磯拍戲，成本因此上升。另有評論認為，電影公司對於這種「星光熠熠」大製作的吸金能力，開始抱懷疑態度，或許影響日後開拍同類型作品的機會。