下月拍賣最低估值逾億珠寶行善 關之琳拒再拍戲：記唔到對白

【明報專訊】關之琳上月60歲生日正式「登六」，為了這特別日子，決定將51件私人珍藏珠寶拍賣，總數最低估值超過1億，當中以估值2200萬至3500萬港元的12.46卡紅寶石及鑽石戒指最為名貴。部分拍賣收益捐出為慈善用途，當作送給自己的生日紀念。她直言不會再復出拍戲，但會入戲院支持港產片。現階段除了投資，亦會堅持運動及學習有興趣的事，享受簡單生活。

拍賣會下月28日舉行，關之琳昨日一身貴氣，戴上價值超過3200萬鑽飾出席傳媒預展，分享收藏珠寶心得及近况；她表示30年前開始追求首飾，慢慢認識到買就要買最好，最喜歡簡單設計，所有顏色的寶石都鍾意，因為容易配搭，她笑稱亦怕買珠寶畀人呃，所以每次都要詢問相熟專家。

只投資珠寶及房地產

關之琳受訪時拒絕分享收藏了多少珠寶，「唔講呢啲，為了我生命安全，講笑而已！」問可有些只供收藏不會佩戴？她即道：「大到咁？還在屋企個礦，未掘出來。」她表示考慮了兩三年，決定今年生日給自己一個紀念，給社會做些善事，「捐幾多好難講，我當然希望不止估價數目，多一倍就更好，可以回饋多一點給社會」。她坦言挑選珠寶出來拍賣時，沒經過內心掙扎不捨得，既然想了這麼久，就不要想太多，希望經過今次第一擊後，將來會有多幾擊。

關之琳表示只會投資珠寶及房地產，對於之前被節目《天天開運王》公開居所，令價值1.5億的3000呎豪宅曝光，她說：「我沒有即刻搬走，還經常在家中拍片，其實這次我都好shock，點解會拍得咁仔細，但無所謂啦！今次拍賣的官方照片都是在家中影，舒服啲囉！不想咁造作，不如在屋企同啲狗仔玩吓，生活化一點。」

疫情3年人都癲 珍惜去旅行

關之琳透露早前去了巴黎及泰國旅遊慶祝生日，剛回港碰巧本港防疫措施放寬至「0＋3」，就當作是一份好好的生日禮物。她說：「其實我不想慶祝生日，但聽到這個消息後，個個朋友都好開心，就當慶祝生日吧！這兩個月我又會飛，個個月都去，始終3年沒真正外遊，但我不是報復式旅遊，不過身邊好多朋友個個都報復式，今次去旅行好珍惜，原來這3年疫情搞到人都癲咗！出去行個圈都好嘅。其實同在香港見朋友冇咩分別，只是心情放鬆一點。」

不斷學習 入戲院支持港產片

問會否重返幕前拍戲？關之琳說：「唔會喇！點會呢？冇人搵我，唔好喇！我記唔到對白，累到人哋等我就唔好啦！我現在只會到戲院欣賞電影，亦有睇港產片，我哋都要支持吓，電影這個行業真的要加油！」她透露現在除了投資，堅持運動，還不斷學習，「自從少拍戲開始學好多嘢，去學自己以前冇時間接觸的活動，現在學習插花，生活就是咁簡單」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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