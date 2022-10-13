《美麗戰場》陳瀅表現捱批 龔嘉欣稱未夠資格評論他人演技

龔嘉欣表示12月會再拍新劇，之前希望能出外旅行，對於陳瀅在《美麗戰場》的演出受批評，她認為每名演員都很努力及用心。

【明報專訊】龔嘉欣昨日出席商場活動，分享以樂觀心態對待事物的心得，表示無論任何時候都保持心境開朗，面帶笑容，只要「笑一笑」就有力量應對不同事情，甚至克服難關。她覺得「笑容」可鼓勵自己，亦象徵每日的好開始。她剛拍完新劇《靈戲逼人》，12月會再演新劇，角色充滿正能量，亦好開心可以劇接劇。目前入境檢疫措施放寬到「0+3」，她想開工前去日本、韓國或泰國旅行，準備搶機票。

談到近年陳瀅等花旦出現，演出機會不斷，競爭加劇。龔嘉欣稱與陳瀅同齡都是32歲，她19歲簽約無綫，資歷較深，由一個小番薯捱到現在，十分感恩。會如何評價陳瀅在《美麗戰場》的演出？她表示看網上精華片段的討論度好高；對於陳瀅演技被批評，她認為每名演員都好努力及用心去做，自問未夠資歷評論其他人。會否怕後浪推前浪？她覺得公司百花齊放是開心事，現在大家的演出機會比以前多，演員亦各有特色。

龔嘉欣主演的台慶劇《新四十二章》稍後推出，她希望大家可以多討論，今次她的角色很有發揮做斬豬肉，拍攝時好驚斬到自己，現已學識，笑言開心成就解鎖。劇中她還要黐到成面鬍鬚，令皮膚敏感長滿紅點。

娛樂組