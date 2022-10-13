李政宰《獵戰》12項提名勝《分手的決心》 湯唯角逐大鐘獎影后

【明報專訊】韓國影壇盛事「第58屆大鐘獎」將於12月9日舉行頒獎禮，昨日在記者會上公布提名名單，《魷魚遊戲》男星李政宰首次自導自演的《獵戰》，包辦最佳電影等12項提名，早前揚威康城影展的《分手的決心》及入場人次突破700萬的《閑山：龍的出現》以11項提名緊隨其後。剛獲頒釜日影后的湯唯，憑《分》片再跟《極速快遞》朴素丹等爭奪最佳女主角殊榮。

《獵戰》雖然獲得今屆最多提名，並跟《分手的決心》、《閑山：龍的出現》、《孩子轉運站》及《造王者》角逐最佳電影大獎，不過首次自導自演的李政宰，未能入圍最佳導演及男主角，同片拍檔鄭雨盛亦失落最佳男配角提名，僅得全慧珍入選最佳女配角，將會跟《秘密任務2：International》潤娥、《閑山：龍的出現》金香起等爭獎。由此可見，《獵戰》提名數目雖多，但以技術獎項為主。

演技獎項方面，先後憑《分手的決心》贏得春史電影節及釜日電影獎最佳女主角的湯唯，能否在大鐘獎再下一城？便得看看《極速快遞》朴素丹、《給自己的情歌》廉晶雅、《在你面前》李慧英及《致敬》李姃垠的勝算多寡了。至於湯唯拍檔兼出爐釜日影帝朴海日，對手亦相當強勁，面對《孩子轉運站》宋康昊、《緊急迫降》李秉憲、《給自己的情歌》柳承龍及《造王者》薛景求夾擊，再奪最佳男主角的難度不小。最佳男配角競爭也很激烈，《犯罪都市：極拳執法》孫錫九及朴智煥同時入圍，未知會否分薄票源；任時完剛憑《緊急迫降》奪得釜日男配角，會否比《閑山：龍的出現》卞耀漢或《造王者》趙宇鎮看高一線？12月9日自有分曉。

下令「不到無獎」 曾遭杯葛

曾被喻為「韓國奧斯卡」的大鐘獎，是韓國唯一一個由政府主導的電影頒獎禮，自2015年下令候選人「不到無獎」，電影業界群起杯葛，參與人數銳減。大鐘獎停辦兩屆後，今年捲土重來，大會再次承諾改革，包括其中6個獎項，將由觀眾及專業評審各佔一半票數，藉此令賽果更具可信度和透明度。昨日在記者會上，《芭比》導演李相宇代表韓國導演協會發言，「大鐘獎有很多問題，我期望它跟電影人能夠達到更多共識，同時令頒獎禮變得更具說服力」。且看今屆出席影星能否重回杯葛前的水平。