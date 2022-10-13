金球視后顏芝拉蘭絲比利睡夢中離世

【明報專訊】四度封金球獎視后的顏芝拉蘭絲比利（Angela Lansbury），其家屬發聲明稱，顏芝拉本月11日凌晨在洛杉磯寓所於睡夢中離世，享年96歲，「顏芝拉蘭絲比利女爵士的孩子們悲傷地宣布，他們母親在洛杉磯家中熟睡時安詳過世，並在她97歲生日前5天」。

顏芝拉被視為荷李活黃金年代的最後明星之一，1925年在倫敦出生的她，父親從政，媽媽亦為演員；二戰期間移居美國，並在紐約市修讀演藝課程。其後到荷李活發展，19歲即憑與英格烈褒曼（Ingrid Bergman）等大明星合演的《恨鎖瓊樓》，首次獲奧斯卡最佳女配角提名，其後再以《玉面人妖》及《諜網迷魂》等再角逐奧斯卡最佳女配角，卻三度飲恨，但2013年獲奧斯卡頒發終身成就獎。她與伊利沙伯泰萊（Elizabeth Taylor ）合演的《玉女神駒》、在《檀島嬉春》飾演「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的媽媽，以及在動畫《美女與野獸》聲演「茶煲太太」，都給觀衆留下深刻印象。

能歌善演的顏芝拉蘭絲比利同時活躍於百老匯舞台，並六度贏得東尼獎。她的足迹亦遍及電視圈，1984年開始在劇集《Murder,She Wrote》扮演退休英語老師Jessica Fletcher，講述她同時是成功的作家，專門調查不同案件，足足拍了12季，多次提名艾美獎，並四度贏得金球獎視后。