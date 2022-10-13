【開箱】《新．超人》齋藤工變身鹹蛋超人 展現浪漫友情

【明報專訊】《新世紀福音戰士》庵野秀明策劃及編劇、樋口真嗣執導的《新．超人》，由《信用欺詐師》長澤正美、《晝顏》齋藤工及《Drive My Car》西島秀俊合演。庵野秀明與樋口真嗣的前作《真．哥斯拉》，毁譽參半，今次這個「新」系列，主角換上深受歡迎的鹹蛋超人，不止打怪獸，還為鹹蛋超人注入新元素。

庵野秀明編劇

日本特攝劇《超人》在港一般譯作《鹹蛋超人》，自1966年推出，至今超過55年，經歷多個年代，人氣依然，並曾在逾百國家及地區播放，新片《新．超人》則為紀念鹹蛋超人誕生55周年。從小是鹹蛋超人迷的庵野秀明，早於1983年就製作過特攝片《DAICON FILM版歸來的超人》，並自導自演鹹蛋超人。今次新作庵野負責企劃及劇本，並找來識於微時的樋口真嗣執導，兩人早在《新世紀福音戰士》系列已合作無間。《新．超人》今年5月在日本上映，累計269.7萬人次入場，票房40.3億日圓（約2.19億港元），成績不俗，證明鹹咸超人粉絲喜歡這個新版本。

《新．超人》講述巨大不明生物「禍威獸」在日本相繼出現，一般兵器完全不能對付牠。無計可施下政府集合對付禍威獸的專家，成立簡稱「禍特對」的「禍威獸特設對策室專責部門」，由組長田村君男（西島秀俊飾）帶領作戰策劃負責人神永新二（齋藤工飾）、非粒子物理學者瀧明久（有岡大貴飾）、泛用生物學者船緣由美（早見朱莉飾），負責對付禍威獸。在禍威獸來襲的陰霾下，鹹蛋超人（高橋一生聲演）突然穿越大氣層來到日本，並擊退禍威獸。分析官淺見弘子（長澤正美飾）亦被指派到「禍特對」，與神永新二成為拍檔。

向早期《超人》致敬

片中鹹蛋超人同時由齊藤工扮演；開首「禍威獸」出現時，神永新二為保護一名小孩，前往「禍威獸」肆虐的樹林，來自「光之星」的鹹蛋超人則來到日本對付「禍威獸」，並因意外導致神永新二身亡。 鹹蛋超人看到神永新二為保護小孩而自我犧牲，開始對人類感興趣，於是與他融為一體，一邊當「禍特對」成員，一邊了解人類，繼而慢慢對人類產生感情。最後因為「光之星」觀察員佐非（山寺宏一聲演）指鹹蛋超人違規與人類「合體」，要求他負起全責，於是鹹蛋超人請求將自己的生命交給神永新二，肉身則回到「光之星」。戲中除鹹蛋超人及佐非是外星人，還出現想毁滅地球的札拉布（津田健次郎聲演），訛稱與日本政府簽署了和平合約，因而來到地球，以及擁有人類造型的外星人大使梅菲拉斯（山本耕史飾）。

《新．超人》拍攝手法向最早期的《超人》作品致敬，包括使用初代的音樂做背景，主題曲《M八七》更找來音樂鬼才米津玄師創作及主唱。片中亦加入不少新元素，其中一段講長澤正美被外星人梅菲拉斯變大，像鹹蛋超人般巨大現身東京街頭，就讓粉絲驚訝不已。長澤正美恢復原狀後，看到網民拍下自己的片段，還上傳到YouTube，讓她崩潰的一幕則最搞笑。長澤正美戲中表面是「花瓶」，但角色樂觀、積極，是讓冷漠的拍檔齋藤工變得溫暖的主要「推手」。

導演樋口真嗣與編劇庵野秀明片中清楚道出鹹蛋超人與人類的友情，拍得真摯感動。鹹蛋超人來自外星，卻深愛人類，堪稱鹹蛋超人的浪漫。另外，編導兩人製作過多部《新世紀福音戰士》，運用特技成熟，例如鹹蛋超人與怪獸對打、早見朱莉的巨大眼鏡造型等場面，相信可滿足忠實擁躉。

上映日期：10月13日