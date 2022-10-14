梁允瑜再選港姐望搣甩「粗口」標籤 35歲李天縱為女兒而戰

【明報專訊】無綫節目《香港小姐再競選》前晚錄影，14名候選佳麗通過自備泳裝、問答環節及才藝表演，爭奪「最佳進步獎」、「更上鏡小姐」及冠軍寶座。陳百祥、高海寧、葉念琛及袁偉豪等擔任大會評判，陳曉東任表演嘉賓。

候選佳麗包括①梁允瑜、②蔡菀庭、③陳懿德、④黎寬怡、⑤李天縱、 ⑥李芷晴、⑦賴彥妤、⑧鄺靜汶、⑨黃婉恩、⑩王嘉慧、⑪何沛珈、⑫關楓馨、⑬麥皓兒及⑭莫韻諰，分別穿性感晚裝在陳曉東歌聲下出場及自我介紹。有「粗口港姐」之稱的梁允瑜自嘲一年來未能改變大家對她的印象，希望搣甩「粗口港姐」標籤，讓大家認識真實的她。年紀最大的35歲李天縱表示為女兒而戰，因11年前不會廣東話便膽粗粗參加港姐，有苦自己知，入行後一直學廣東話，直至拍劇集《兄弟》終不用配音，今次再參選想讓女兒知道「媽咪係得㗎」。

何沛珈舞姿優美 梁允瑜露胸墊

之後眾佳麗換運動裝踩單車曬美好身段，以梁允瑜、李芷晴、王嘉慧及何沛珈最出眾，李天縱不輸一班師妹，做一字馬顯功架。才藝表演環節，佳麗施展渾身解數，陳懿德表演腹語帶來驚喜；李天縱邀母親幫手，為她表示中國舞時彈琵琶伴奏；何沛珈表演傣族舞姿態優美。當中也有不少蝦碌，梁允瑜舞衣下滑露出胸墊；蔡菀庭一邊rap一邊甩beat甚尷尬。

陳曉東不想女兒太早接觸娛樂圈

陳曉東偕太太王妤嫻現身，笑稱太太並非來監場，只是來監唱，稱上次當港姐表演嘉賓已是2000年。將來女兒如想選美會否支持？他稱沒想過，因兩女兒思想較單純，雖曾被星探看中，但遭他拒絕，不想她們太早接觸娛樂圈，先專心求學，但鼓勵她們學習街舞、芭蕾舞等才藝。他稍後舉行演唱會，已開始閉關練歌、練舞及健身。談到張繼聰日前因確診新冠病毒取消演唱會？陳曉東表示病毒防不勝防，大家出來工作都很勇敢，平時會早睡及食維他命，自覺已進入演出狀態。

高海寧無勇氣再著泳衣上台

大師姐高海寧穿低胸裝現身，坦言沒勇氣再著泳衣上台選美，很佩服一班佳麗再參選，「公司最近多了節目給有熱誠的同事發揮，好似林子超在《全城一叮》反串跳唱，很有勇氣和才能，被他的故事感動。我要先練好才藝才敢參加，無謂出來獻醜」。她讚一班候選佳麗為比賽重新減肥練才藝，最令她印象深刻是李天縱，雖已為人母，但為參賽減了30多磅；還有《東張西望》主持黎寬怡，沒選美經驗也勇敢嘗試。她的評審準則是笑容和臨場發揮很重要，一定要夠淡定，帶點幽默感更佳。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com