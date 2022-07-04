So Ching為阿Mo鬧市打卡 MIRROR落實11．11出戰籃球賽

【明報專訊】MIRROR自7月底紅館演唱會意外後停工兩個月，近日全面復工，繼日前推出新團歌《We All Are》後，商台昨日宣布之前延期，MIRROR全員參加的《903 AllStar籃球賽》，以及鄭欣宜與盧瀚霆合作的《拉闊音樂會 神の拉闊》，分別於11月11日及13日假亞洲國際博覽館舉行。在演唱會受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）前日28歲生日，其父母到生日應援展覽寫下心意卡。阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）到阿Mo的應援燈箱拍照留念，並應男友要求在社交網分享，感謝大家對阿Mo的祝福。So Ching近日遭網民批評常放負，其他舞蹈員力撐她，盼外界體諒。

商台昨日先後在社交網公布之前延期的《903 AllStar籃球賽》及《拉闊音樂會》落實舉行日期。《903 AllStar籃球賽》將於11月11日在亞博舉行，屆時歌星隊跟903的DJ對壘。官方海報印有參與歌手名單，包括MIRROR、ERROR、陳毅燊（ANSONBEAN）、方力申、古巨基等。張敬軒與湯令山曾在9月的宣傳海報出現，現在未見二人名字。至於鄭欣宜與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）原定9月6日在同一場地舉行的《拉闊音樂會》，將於11月13日晚上重啟。

MIRROR正式全面復工，各成員陸續更新近况，Anson Lo與李駿傑（Jeremy）日前出發往韓國旅行，之後轉機赴日本，Anson Lo昨午在社交網分享搭車照片，旁邊有一袋疑似戰利品，並寫道在日本最後兩小時，似在回港前最後衝刺。另一成員柳應廷分享健身照片，為復工準備。

AK陳瑞輝低調到阿Mo生日應援活動

在MIRROR演唱會受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院留醫，一班舞者發起一連9天阿Mo生日應援活動，包括在銅鑼灣的STILLHOUSE為阿Mo舉行應援展覽"MOmentwemade"，不少阿Mo好友及市民到場支持。前日是阿Mo的28歲生日，雙親和姑丈於展覽開始前抵達現場，寫下心意卡為兒子送生日祝福：「啟言Mo，爸媽痛你！我們會心連心無悔地與你走下去。愛你的爸媽」。Mo父李盛林在貼有不少打氣便條的打氣牆留影，逗留約15分鐘離去，其後他在社交網分享照片，留言祝兒子生日快樂。MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）與陳瑞輝（Frankie）亦低調到阿Mo生日應援活動，前日分別在社交網貼羽毛貼紙照片，祝阿Mo生日快樂。

So Ching被批常放負 彭秀慧籲體諒

阿Mo女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）前晚在社交網分享在阿Mo的應援燈箱打卡照片，相中的她戴帽及口罩，幾乎遮了整張臉，並留言說是男友想她分享，又感謝大家對阿Mo祝福。近日有不少網民批評So Ching常放負，在MIRROR出新歌時發文：「世界變了樣？」又疑只關注幾名MIRROR成員。其他舞蹈員發文力撐So Ching，說一個女仔適逢巨變，硬着頭皮堅強面對現實，比所有人都強。彭秀慧留言：「設身處地想像一下，你可以承受她所經歷的嗎？」

娛樂組