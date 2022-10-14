「總會拍電影」10強充滿熱情感振奮 古天樂親選兩劇本開拍

【明報專訊】古天樂2021年上任香港電影工作者總會會長後，親自集資推出「總會拍電影」計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，鼓勵新一代電影人積極創作，探索港產片新路向，為同業創造工作機會。首季「總會拍電影」計劃反應熱烈，資深編劇及導演莊文強、許月珍、戚家基及陳淑賢組成的獨立劇本評審團評分後，古天樂與莊文強親領導演陳詠燊及資深電影監製面試10強，最終選出兩部創意及執行力皆優的劇本成為首季勝出作品。

獲選作品分別是導演及編劇關文軒的《惡人當道》，描述一名已退隱的社團老大，因一群受收購重建問題被欺壓的街坊而重出江湖的故事。另一部是導演林善與編劇譚善揚的《不赦之罪》，故事講述一名牧師每天面對着一名曾犯強姦罪的青年釋囚，同時隱瞞自己是受害少女的父親。

古天樂表示第一季收到的劇本片種甚廣，包括溫情、勵志、懸疑、動作、恐怖和探討兩性關係。他說：「會見劇本得分最高10強創作團隊，有非常年輕團隊，充滿自信及想法，對香港電影充滿熱情及夢想，非常振奮。」

《惡人當道》導演承諾全力以赴

《惡人當道》率先開機，導演及編劇關文軒多謝總會垂青，並說：「這是我第一部電影，會盡力拍好，期待跟不同崗位前輩合作。」《不赦之罪》導演林善表示收到面試通知，當時不知道評審是誰，「見到古天樂及幾名知名導演、監製，受寵若驚，感覺奇妙並獲益良多」。此外，香港電影工作者總會宣布繼劉鑾雄慈善基金後，宏寰文化傳播亦投入支持「總會拍電影」項目，令未來數季計劃順利開展。

娛樂組