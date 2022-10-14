梁祖堯讚戲路廣邀合作 顧定軒感動眼濕濕

【明報專訊】梁祖堯、顧定軒、陳柏宇、葉巧琳與馮允謙等昨日到中環出席活動。消瘦不少的顧定軒透露近日首次以歌手身分參與音樂會，太緊張沒胃口瘦了5磅，完成後會吃多些東西，很懷念參加《全民造星III》時，梁祖堯煮很多美食，好幸福。問梁祖堯廚藝了得會否考慮開餐廳？他斬釘截鐵稱不會，之前有很多朋友邀合作開餐廳，他全推掉，不想將興趣變生意，會不開心，「我唔識計數，做生意死硬，朋友來光顧，我實唔收錢，還開埋酒招呼，應該不足兩個月就關門，平時下廚煮給朋友享用好了。我有個烹飪頻道，用另一種方法分享美食較長遠」。

梁祖堯正為11月底的舞台劇《有人出租》準備，透露有意與顧定軒合作舞台劇，為對方度身訂做一角，讚顧定軒戲路廣，可塑性高，可以貼地又可以高貴，「陰柔又得，剛強又得，彈性好大。我認識的他好感性，舞台劇需要情感豐富的人，才有感染力」。顧定軒聞言感動眼濕濕說：「好想喊，好耐無聽過人讚。」

陳柏宇稍後出新歌《有天》，雖然工作忙碌，但不會忽略家庭，「我有幫手做家務，但有工人姐姐，不可以搶走姐姐份工。」他沒有因女兒分薄對太太的愛，認為愛是不用分出去，對太太的愛沒有減少，只是時間被女兒分薄了一點；並賣口乖讚太太廚藝好，最拿手中式家常小菜。

記者：柯美