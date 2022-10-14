《了結月光光》美國首周末料收3.9億 珍美李寇蒂斯「最後演出」 阿諾撐場

【明報專訊】由1978年的《月光光心慌慌》開始，珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）奠定了經典恐怖片女主角地位，逾40年來多次參演《月》片不同續集，昨日在港上映的《了結月光光》（Halloween Ends），她將最後一次扮演Laurie Strode一角，未知是否因此，業內估計該片在美國首周末可進帳至少5000萬美元（約3.9億港元）。日前首映禮上，《了》片導演大衛哥頓格連（David Gordon Green）除特意找來不同恐怖片女主角預錄片段向珍美致敬外，她前日參與打手印腳印儀式，《真實謊言》老拍檔阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及《打工女郎》美蘭妮姬菲芙（Melanie Griffith）亦現身撐場。

《了結月光光》講述發生恐怖事件4年後，與孫女Allyson同住的Laurie，正編寫回憶錄。殺人狂Michael Myers看似銷聲匿迹，但幾十年來Laurie一直活在其陰影下。正當她決意擺脫夢魘，重拾人生，青年Corey被指控殺死了其看管的嬰孩，觸發連場血腥暴力，Laurie再次捲入漩渦，誓死要跟殺人魔終極一戰。

獲讚「恐怖片女王」

扮演Laurie的珍美李寇蒂斯亦有份演出上集《月光光殺清光》，去年在美國上映時首周末收4900萬美元，來到終結篇《了結月光光》，業界估計首周末可收5000萬至5500萬美元，若成事，將成為自今年7月《雷神奇俠4：愛與雷霆》後，另一開畫可破5000萬美元票房的電影。

事實上，電影公司亦隆重其事，《了結月光光》日前舉行首映禮，珍美李寇蒂斯除了表達對角色Laurie的不捨之情外，導演大衛哥頓格連亦特別安排《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）、《七夜冤靈》系列娜奧美屈絲（Naomi Watts）、《猛鬼街》希達蘭堅甘（Heather Langenkamp）及《搞乜鬼狂呼女神》艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）等恐怖片及劇集的女主角預錄片段，向珍美致敬，多謝她在同類電影中的演出，成為她們的楷模，娜奧美甚至形容珍美為「恐怖片女王」。

珍美李寇蒂斯前日為了宣傳新片，出席了打手印腳印儀式，並邀請阿諾舒華辛力加及美蘭妮姬菲芙上台致辭。後者回憶數十年前與珍美還是年輕女演員，都急欲擺脫明星父母的陰影，而且兩人有很多共通點，她們媽媽都是「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）經典電影的金髮女主角，珍美母親珍納李（Janet Leigh）演出過《觸目驚心》，美蘭妮的媽媽狄琵海倫（Tippi Hedren）則是《鳥》女主角。美蘭妮笑言兩人共通點還有父親都曾多次結婚，她稱珍美父母都是大明星，所以能在演藝圈建立自己的事業更不容易。

曾在《真實謊言》與珍美李寇蒂斯扮演夫妻的阿諾舒華辛力加則讚舊拍檔演技多變，能搞笑也可以很認真，並稱荷李活很多演員只能有一兩齣賣座作，珍美卻是超過40年來不斷推出大熱電影，而且涵蓋愛情、動作與喜劇等不同類型。阿諾還為珍美抱不平，稱當年拍《真》片，對方被視為女配角，很讓阿諾生氣，「她不是配角，是主角才對，而且是明星」。珍美當被問及為何會邀請阿諾與美蘭妮致辭，她笑言獲邀時立刻就想到美蘭妮；珍美稱跟合作過的演員不是太熟絡，除了阿諾，因為兩人真的是好朋友。