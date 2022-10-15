陳卓賢情緒未穩辭演《拼命三郎》 Anson Lo李駿傑回港 機場被圍

【明報專訊】MIRROR全面復工，成員盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）上周飛往韓國及日本旅行，前晚盡興返港，逾300粉絲聞風趕至接機，將他們重重包圍，令兩人寸步難行，迫得左搖右擺，場面極度混亂；有粉絲送禮物時打到Anson Lo頭部，行往乘車路程花逾14分鐘。MIRROR之前因演唱會事故，延期的工作重新安排，其中《第4屆KKBOX香港風雲榜》定11月27日舉行。不過成員陳卓賢（Ian）原定接拍處男作電影《拼命三郎》，突然以情緒未穩定辭演，改由林家熙頂替。

記者：陳釗

Anson Lo與Jeremy上周六（8日）結伴到韓國旅行叉電，之後轉往日本。前日下午Anson Lo在社交網分享搭車照片，透露在日本最後兩小時。粉絲得悉偶像將結束韓日之旅返港，於中午已到機場等候，晚上再有大批粉絲趕到接機，聚集逾300人，有帶備公仔、偶像名字的牌、扇等，場面墟冚。

被重重包圍寸步難行

大部分粉絲依照兩人乘搭的航班站在B閘等候，約晚上10時，兩人選擇在A閘步出，粉絲立即狂奔到另一邊，匆忙間有人跌了風褸、帽都不理。粉絲將兩人重重包圍，他們迫到左搖右擺，寸步難行，Jeremy全程在後面低頭搭着Anson Lo，場面非常混亂。其間有粉絲送禮物，但打到Anson Lo的頭。又有粉絲講打氣說話，Anson Lo點頭回應。行往停車場短短路程，在擠擁下行了14分鐘。曾一度有粉絲高呼幫忙開路：「讓開，佢哋坐完飛機好攰，畀條路佢哋走！」但不太成功。幾經辛苦，兩人終於登車離開。有粉絲對Anson Lo說加油，又說：「Lo豬，我愛你。」

《KKBOX香港風雲榜》11．27舉行

MIRROR因演唱會事故延期的演出與活動陸續有新安排，繼商台宣布MIRROR參加11月11日《903 AllStar籃球賽》，以及11月13日Anson Lo與鄭欣宜的《拉闊音樂會 神の拉闊》後，昨日KKBOX亦宣布原定9月17日在亞博館舉行的《第4屆KKBOX香港風雲榜》，落實11月27日舉行，「年度風雲歌手」MIRROR確認出席，還有Dear Jane、張天賦及林家謙等。「年度風雲歌手」張敬軒因拍攝工作將會缺席。

花姐：不想影響電影質素與進度

MIRROR成員復工重新出發，但Ian被指仍有情緒問題，有報道Ian原本參演處男作電影《拼命三郎》，跟譚耀文演父子，但電影開拍前，Ian角色換了林家熙。據稱該片原定MIRROR演唱會後開工，不過因演唱會事故，電影公司遷就Ian復工時間，延至10月開拍。MakerVille於8月底通知電影公司，Ian會辭演，傳電影公司會追究。MIRROR經理人黃慧君（花姐）回覆傳媒時解釋，她跟Ian溝通後，因對方心理狀態未準備好，不想影響電影質素與進度，無奈辭演，希望再有合作機會。《明報》向電影公司求證，獲回覆：「沒入稟告Ian，雙方仍維持友好關係。對Ian辭演感理解和明白，希望再有合作機會，會按合約處理後續事宜。」

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