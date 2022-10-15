「夫妻」愛互窒 拍哭戲無難度 林敏驄：見到江美儀就想喊

【明報專訊】林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）、郭柏妍、羅毓儀、丁子朗及林景程昨日到商場宣傳無綫台慶劇《下流上車族》。林敏驄即場與文凱婷獻唱他為該劇創作的主題曲《一家人》，又與劇中太太江美儀不停鬥嘴。面對不正經、愛開玩笑的林敏驄，江美儀表示早已習慣，「是上天派我來照顧他，他好似小朋友要人𧨾，請他吃東西和飲咖啡，就會乖乖開工。他喜歡被女圍，該劇多女角，所以他每天開工都好精神，一點也不麻煩」。她又爆對方為演該劇積極減肥。林敏驄透露減了接近10磅，主要是在江美儀身邊顯得特別肥，頭髮又長，「初期睇片簡直想自殺」。

郭柏妍選港姐後首次泳裝出鏡

林敏驄首次拍劇集，覺得沒想像中辛苦，笑言可能曾志偉入了無綫，所以進步了，變得似拍電影，得閒到有時間整蠱人。談到劇中有多場喊戲？他笑說：「舉手之勞，娶到這樣一個老婆，見到就想喊。」

郭柏妍和羅毓儀飾演林敏驄、江美儀的女兒，劇中要著比堅尼亮相，郭柏妍稱泳衣較少布，是參選港姐後第一次再以泳裝出鏡。兩人為有最佳狀態，事前積極減肥，吃得清淡。郭柏妍稱「爸爸」林敏聽知她們減肥演出辛苦，拍完這場戲，請她們吃雪糕和牛丸。羅毓儀讚影后鮑姐沒架子，不單照顧她們的演技，連飲食都照顧，清晨開工，擔心她們來不及吃早餐，會準備點心，又經常「萬歲」。

鮑姐演麻煩「老小三」，笑說將真實麻煩一面展示出來。她稱林敏驄雖不看劇本，但多場戲撞出來好好睇、好感動。他又讚劇中兒子林景程演技好。林景程也讚鮑姐演技嘆為觀止，開心有機會跟鮑姐合作。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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