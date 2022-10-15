不想再做惡女 Serrini學王菀之可愛溫柔

【明報專訊】梁嘉茵（Serrini）、湯令山、ONE PROMISE及麗英等前晚出席《未來音樂選TONE Music Awards 2022》頒獎典禮，岑珈其擔任司儀。

與KOL「鹽叔」撞衫

Serrini穿露背開衩連身裙行紅地氈時，遇上穿吊帶露背裙兼赤腳的KOL「鹽叔」即表現興奮，大叫「細佬」，衝上前攬着對方笑稱撞衫。Serrini透露受身邊練得一身肌肉的朋友影響，兩周前開始跟教練操肌，健碩不少，笑言希望操到像Tyson Yoshi般健碩。

Serrini將於12月伙拍王菀之（Ivana）舉行演唱會，自覺中氣不足，正積極練氣，又努力背歌詞，不想到時看字幕機。她透露下月先跟Ivana推出合唱歌《惡品味殺神事件》，由Ivana作曲、黃偉文填詞，她說：「Ivana安排我唱最高音部分，雖然唱得好辛苦，但逼到自己進步。Ivana真是有仙氣，我就有妖氣，合作起來好有趣。」演唱會門票已售罄，會否加場？她說：「不知能否加場，如加網上直播都好，但驚無人睇，對自己無信心。」她稍後亦推出有冬日感覺的新歌，笑言不想再做惡女，「我要做個溫柔的人，從Ivana身上學到很多，她好可愛、活潑，而且有好多想法」。

記者：柯美

攝影：陳釗