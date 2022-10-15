簽約華納全面復出 「最重要向前看」 羅志祥爆愷樂無轉行 有聯絡周揚青

【明報專訊】羅志祥（小豬）前年被舊愛周揚青毁滅式爆料，指他私生活混亂，喜歡「多人運動」，與旗下女藝人有不正當男女關係，令小豬緋聞女友愷樂捲入其中，雙雙形象跌到谷底，演藝事業受重創。小豬沉寂一年多，去年底逐步復出幕前，又開演唱會。昨日小豬在台灣出席簽約華納音樂記者會，於桃色風波後首度接受傳媒訪問，透露跟周揚青、愷樂有聯絡，與前者仍是朋友關係，過時過節會互相問候。他亦有關心愷樂，現在大家最重要是向前看。

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圖：自由時報

小豬昨日穿西裝出席加盟華納音樂記者會，出場時即有粉絲歡呼尖叫。他首先跟在場入士及傳媒打招呼：「大家好，我是歌手羅志祥。」全面復出樂壇的他，被主持黃子佼問心情如何？小豬說：「昨（前）天一直回想很多，現看到很多老同事都在一起，覺得很開心。」他笑說前一晚12時就睡，但半夜3時就起牀放狗，看來有點緊張。又自嘲上次出來笑容僵硬，被說打很多肉毒桿菌。

停工近兩年 陪家人感受生活

對於正式復出之說，小豬認為沒有復出與否，因他從未想過退出演藝圈，即使緋聞發生時，只是停工休息。問他休息近兩年做什麼？他說：「陪家人去感受生活。以前都是飛來飛去，沒有時間好好感受生活，剛好疫情下也出不了門。」

拒談人情冷暖 「我錯在先」

問小豬是否感受到人情冷暖，會否覺得身邊朋友是「雙面人」？小豬對此說：「不能去講人家，畢竟我錯在先，不能要求別人要怎麼對你，若要當朋友就繼續，要離開我也不會勉強。」他亦不會在意網民反應，「我沒出事前也有酸民，不會特別關心，因為我不是活在網路世界」。

祝福周揚青有新戀情

小豬接受傳媒訪問時稱什麼都可以講。被問到愷樂近况？他說一直有透過公司關心對方，「她都很好，每個人都要往前看，向前看才是對彼此最好的方式。（愷樂是否復出？）要問她本人，她的個人意願比較重要，現在大家顧好彼此生活，向前看最重要。（愷樂是否轉行？）沒有」。有否與周揚青聯絡？小豬表明雙方一直是朋友關係，跟她有聯絡，而且逢過節，彼此會互相問候。對於周揚青的新戀情，他大方說：「互相祝福。」小豬目前以工作為重，笑稱唱片公司不會有禁愛令，「我都43歲了，就是以工作、家人及狗狗為重」。未來不害怕談感情事。

下月高雄開騷 再舉行巡唱

華納音樂亞太區總裁Jonathan Serbin飛到台灣跟小豬簽約，現場承諾為他打造「全新的音樂」、「拓展全新的跨國合作與國際藝人合作」、「展開國際巡演」。聽到Jonathan Serbin的承諾，小豬以英文多謝對方，又透露接下來的計劃，下月在高雄巨蛋開演唱會，之後到馬來西亞、倫敦及紐約巡唱，預計明年重返台北小巨蛋。他亦會推出加盟華納後的新單曲，心情興奮又期待。