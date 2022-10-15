演老師改戲路受小演員歡迎 談善言：與Stanley片場爭寵

【明報專訊】談善言（阿談）演出ViuTV劇《野人老師》對戰無綫劇《美麗戰場》。阿談稱該劇對手是MIRROR成員邱士縉（Stanley）與鄭丹瑞（阿旦），前者早已認識，後者亦曾合作過賀歲電影，故合作甚有默契。

拍爭執戲毫不留情

阿談劇中飾演「大地小學」教師晨光，性格剛柔並重，面對學生時溫柔，捍衛學生權利時就會露出惡樣，跟重視名利的副校長Stanley抗衡，笑言恃住跟Stanley是朋友，拍攝爭執戲時毫不留情，「我隨手拿起書本掟向Stanley，由於拍攝好多take，有掟中他的頭和背部，他要硬食但好專業，完全沒投訴，反而其他劇組人員擔心我弄傷他。我就覺得大家熟絡，更加沒包袱，可以放盡去演」。

稱旦哥演戲有感染力

阿談與Stanley有感情線，但只輕輕帶過，沒有親熱鏡頭。她稱不感可惜，亦對Stanley沒幻想，反而對旦哥的欣賞指數更高，「旦哥是個有智慧的人，不會用強硬方式處理問題，說話幽默令人容易接受，有老師感覺，而且他演戲有感染力，拍彩蛋講故事時，令大家感動流淚」。

阿談自嘲以往無論拍戲或MV都演「劏豬凳」角色，好開心今次終於憑老師一角改變戲路，但開拍前曾有疑慮，擔心跟一班學生小演員相處不來，「擔心小朋友會否失控，不知道要做什麼，多謝導演拍攝前安排我跟這班小朋友一齊玩，他們不抗拒我，還建立了默契，好快就解決我的憂慮」。

學識接受分開

阿談不諱言與Stanley經常在片場爭寵，測試彼此在小朋友心中的受歡迎程度，她說：「我沒有Stanley那麼懂搞笑，不過班小演員好識做，見到我就說喜歡我，見到Stanley就說喜歡他，大家的受歡迎程度算是打和啦！煞科都不捨得他們，所以試過相約聚會，有個小朋友要跟家人移民，其他小朋友面對離別當然會喊，我就比較理性，心裏早已接受拍完戲要分開，而且最近都有好多朋友移民，我已學識接受離別的場面。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO

化妝：German Cheung

服裝：ATSURO TAYAMA

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