出戰《全城一叮》順利晉級 黃紫恩劉展霆跳辣身舞技驚四座

【明報專訊】黃紫恩與劉展霆、方紹聰與關嘉敏前晚參加無綫才藝比併節目《全城一叮》。黃紫恩、劉展霆組成「5minz」，前者化身性感女郎，以緊身衫、黑絲襪上陣，與穿校服的劉展霆大跳辣身舞；柔軟度十足的黃紫恩動作利落，起身踎低瞓地均自如，一招「雙腳360度大迴環」技驚四座；劉展霆則晒高難度Breaking及蜈蚣彈，強勁表演引得全場尖叫，最終成功晉級。

評判伍詠薇讚兩人好性感，配合有化學作用，特別鍾意劉展霆。蔡一傑則取笑黃紫恩似孫耀威，他笑說：「你是孫耀威，不要以為戴了假髮就認不到你。」

黃紫恩四五歲開始學跳爵士舞，自爆曾因找不到拍檔想退賽，幸好最後在公司偶遇劉展霆，對方一口答應跟她組隊，那時大家不認識，識了5分鐘就決定組隊。舞蹈中有不少被劉展霆抬高抬低的高難度動作，她信任對方。兩人苦練3星期，黃紫恩練到一對腳滿是瘀青。

方紹聰關嘉敏出局

這晚方紹聰（奶仔）與關嘉敏表演棟篤笑，但表現麻麻被叮走兼被現場觀眾批評「一啲都唔好笑」。之後蔡一傑給兩人機會，奶仔表演Beatbox，關嘉敏晒rap功，表演精彩，但最終未能獲得「復活之叮」，無緣晉級決賽。

娛樂組