釜山電影節昨閉幕 BTS今開騷撐世博 李英愛羨慕尹汝貞攞奧斯卡

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節昨晚圓滿結束，大會頒發多個獎項，包括內地導演藍天憑《南方午後》奪得最佳亞洲短片獎。相比開幕禮星光熠熠，閉幕儀式明顯黯淡，全靠「大長今」李英愛、閉幕電影《某個男人》日本男星妻夫木聰與窪田正孝撐起紅地氈環節。在前日舉行座談會上，李英愛自爆羨慕《農情家園》尹汝貞，期望某日都能揚威奧斯卡。

文：蘇珮欣

今屆釜山閉幕電影是日本導演石川慶執導、早前入圍威尼斯影展的《某個男人》，戲中主角包括《危險的維納斯》妻夫木聰、《X光室的奇蹟》窪田正孝及《小偷家族》安藤櫻昨日在記者會上表示，能夠到釜山宣傳感高興，尤其是妻夫木聰，自爆第三次到釜山，已跟《與神同行》好友河正宇見面，「我在釜山有很多回憶，粉絲熱情歡迎，感到很溫暖」；安藤櫻稱疫情影響，一直無法出國，今次為宣傳新片前往釜山，格外興奮。

內地導演奪亞洲短片獎

大會昨日公布影展得獎名單，旨在鼓勵新晉導演的新浪潮獎由韓片《怪人》李正洪及印度片《Shivamma》導演Jaishankar Aryar奪得；最佳短片由韓國金寶藍執導的《二人的餐桌》及伊朗導演Sharmin Mojtahedzadeh和Paliz Khoshdel的《The Football Aficionado》平分；最佳亞洲短片是內地導演藍天的《南方午后》與韓國導演鄭恩旭的《還有家》；表揚獨立電影的年度演員獎，分別落在《Big Sleep》金英成及《蔚山之星》金琴順身上。Flash Forward觀眾獎屬於加籍韓裔導演Anthony Shim的《Riceboy Sleeps》。

釜山閉幕禮昨在海雲台舉行，由《精神教練諸葛吉》權律與《酒鬼都巿女人們》韓善伙擔任主持。閉幕電影《某個男人》主角妻夫木聰、窪田正孝、安藤櫻及導演石川慶一同踏上紅地氈，不忘入鄉隨俗，沿途不斷「派心心」，安藤櫻更以露背裝示人。同場還有韓星李英愛，繼前日出席座談會後，昨日以頒獎嘉賓身分亮相，她表示獲邀出席影展感到光榮，並感謝釜山巿民熱情歡迎。

紫色街燈迎接BTS

李英愛前日出席座談會，自爆與串流平台商討合作，如果成事的話，最快明年有新作。她又表示「希望有天能像尹汝貞前輩一樣獲得奧斯卡，讓大家看到不一樣的演出，但最重要的是平衡工作與家庭生活，這就是我的人生目標」。

釜山電影節雖已結束，當地熱鬧依然，防彈少年團（BTS）今日舉行免費演唱會「Yet to Come in Busan」，為當地爭取主辦2030年世界博覽會打氣。韓媒指BTS個唱吸引來自世界各地粉絲，旅遊景點擠滿人潮，預計吸引近10萬人次前往釜山。巿政府在演唱會場地附近設置600多盞紫色街燈，方便粉絲「打卡」。BTS個唱將在社交媒體Weverse、ZEPETO、直播平台Naver NOW.及有線頻道JTBC直播。