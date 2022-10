釜山電影節昨閉幕 BTS今開騷撐世博 李英愛羨慕尹汝貞攞奧斯卡

next

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節昨晚圓滿結束,大會頒發多個獎項,包括內地導演藍天憑《南方午後》奪得最佳亞洲短片獎。相比開幕禮星光熠熠,閉幕儀式明顯黯淡,全靠「大長今」李英愛、閉幕電影《某個男人》日本男星妻夫木聰與窪田正孝撐起紅地氈環節。在前日舉行座談會上,李英愛自爆羨慕《農情家園》尹汝貞,期望某日都能揚威奧斯卡。

文:蘇珮欣

今屆釜山閉幕電影是日本導演石川慶執導、早前入圍威尼斯影展的《某個男人》,戲中主角包括《危險的維納斯》妻夫木聰、《X光室的奇蹟》窪田正孝及《小偷家族》安藤櫻昨日在記者會上表示,能夠到釜山宣傳感高興,尤其是妻夫木聰,自爆第三次到釜山,已跟《與神同行》好友河正宇見面,「我在釜山有很多回憶,粉絲熱情歡迎,感到很溫暖」;安藤櫻稱疫情影響,一直無法出國,今次為宣傳新片前往釜山,格外興奮。

內地導演奪亞洲短片獎

大會昨日公布影展得獎名單,旨在鼓勵新晉導演的新浪潮獎由韓片《怪人》李正洪及印度片《Shivamma》導演Jaishankar Aryar奪得;最佳短片由韓國金寶藍執導的《二人的餐桌》及伊朗導演Sharmin Mojtahedzadeh和Paliz Khoshdel的《The Football Aficionado》平分;最佳亞洲短片是內地導演藍天的《南方午后》與韓國導演鄭恩旭的《還有家》;表揚獨立電影的年度演員獎,分別落在《Big Sleep》金英成及《蔚山之星》金琴順身上。Flash Forward觀眾獎屬於加籍韓裔導演Anthony Shim的《Riceboy Sleeps》。

釜山閉幕禮昨在海雲台舉行,由《精神教練諸葛吉》權律與《酒鬼都巿女人們》韓善伙擔任主持。閉幕電影《某個男人》主角妻夫木聰、窪田正孝、安藤櫻及導演石川慶一同踏上紅地氈,不忘入鄉隨俗,沿途不斷「派心心」,安藤櫻更以露背裝示人。同場還有韓星李英愛,繼前日出席座談會後,昨日以頒獎嘉賓身分亮相,她表示獲邀出席影展感到光榮,並感謝釜山巿民熱情歡迎。

紫色街燈迎接BTS

李英愛前日出席座談會,自爆與串流平台商討合作,如果成事的話,最快明年有新作。她又表示「希望有天能像尹汝貞前輩一樣獲得奧斯卡,讓大家看到不一樣的演出,但最重要的是平衡工作與家庭生活,這就是我的人生目標」。

釜山電影節雖已結束,當地熱鬧依然,防彈少年團(BTS)今日舉行免費演唱會「Yet to Come in Busan」,為當地爭取主辦2030年世界博覽會打氣。韓媒指BTS個唱吸引來自世界各地粉絲,旅遊景點擠滿人潮,預計吸引近10萬人次前往釜山。巿政府在演唱會場地附近設置600多盞紫色街燈,方便粉絲「打卡」。BTS個唱將在社交媒體Weverse、ZEPETO、直播平台Naver NOW.及有線頻道JTBC直播。