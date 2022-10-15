【開箱】《派對咖孔明》 三國軍師變身金牌經理人

【明報專訊】影視串流平台Netflix今年推出多部日本動畫均叫好叫座，除了《進擊的巨人》最終章、《Spy×Family》及即將上架的《鏈鋸人》之外，改編自同名漫畫的《派對咖孔明》亦令人眼前一亮，故事講述諸葛亮死而復生，在日本夜店偶遇少女英子，被她的歌聲深深打動，從此找到「第二人生」的存在意義，就是輔助她成為樂壇天后，透過音樂實踐他的太平盛世夢想。

為少女實踐歌星夢

《派對咖孔明》動畫已於今年4月在日本電視台首播，影視串流平台Netflix延至9月上架，以三國時代的「諸葛武侯」孔明為主角，講述他在五丈原之戰病死後，突然穿越時空，轉生到日本東京，並於澀谷夜店偶遇業餘歌手月見英子，深受對方歌聲打動，為了實現她的出道夢想，決定以軍師身分輔助女方成就大業的奇幻故事。

動畫首季共分12集，由孔明認識英子開始，到變身金牌經理人，透過聰明才智和驚人謀略，加上超強人脈關係，協助她取得夏日戶外大型音樂節Summer Sonia的表演機會作結束。由於漫畫仍在連載，暫時未知動畫第2季何時推出，就算故事未完，但仍值得追看。

草船借箭呃10萬Likes

《派對咖孔明》劇情最有趣之處，在於把《三國演義》的戰爭謀略，變成孔明輔助英子追夢的手段，例如第2集出現的石兵八陣，孔明把觀眾困在夜店，半哄半逼他們留下欣賞英子唱歌，成功擴大她的粉絲社群；又如孔明為培養英子自信，於是模仿當年給予劉備三個錦囊，隔空指引她的路向，好讓她透過街頭表演，領悟音樂的真諦。

就連孔明的經典絕技「草船借箭」，亦重現在東京「澀谷109」商場門前。原著是周瑜為留難孔明，要求他在10天限期內製造10萬支箭，後者悉穿詭計，於是誘使曹操開戰，借助草船蒐集敵方射出的箭，結果輕易達標。在動畫裏，孔明為協助英子取得Summer Sonia演出資格，必須達成主辦單位要求，在社交媒體取得10萬個「讚好」，於是趁競爭對手AZALEA女團舉行街頭快閃演唱會前，搶先一步到場蒙面開騷，粉絲在煙霧迷濛下錯手「讚好」英子，待對方弄清事實真相，但為時已晚。

洗腦神曲贏話題性

類似穿越題材，日本動漫常見，《派對咖孔明》劇本聰明之處在於加入音樂元素，令故事變得青春又熱血，恍如動畫版《聲夢傳奇》。除了主角英子多次獻唱插曲《I'm Still Alive Today》和《六本木烏冬屋》外，由日本期間限定女團QUEENDOM翻唱的主題曲《Chiki Chiki Ban Ban》，更被喻為「洗腦神曲」，配合片頭的可愛舞蹈，大大增加動畫的話題性和曝光率，看來製作公司宣傳策略的精妙，實不遜於劇中諸葛孔明。