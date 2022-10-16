被指車禍後毁容 趁48歲生日露面「澄清」 林志穎身形消瘦 靚樣依舊

【明報專訊】台灣男星林志穎今年7月22日駕車載着6歲兒子Jenson，行經桃園市中正北路時發生嚴重交通意外，林志穎被救出時滿面血，被指身上多處骨折，更傳因撞擊而面骨碎裂，有毁容之虞。他在醫院接受手術及治療後，8月下旬已返家休養。事發至今近3個月，林志穎趁昨天48歲生日，在社交網分享一家五口慶祝生日照，受傷後首度露面的他身形消瘦，但靚仔樣依舊，毁容傳聞不攻自破。他表示不管經歷什麼，還是喜歡帶給大家快樂，不用擔心他。

林志穎今年7月駕車發生意外時，座駕失控撞向分隔島的指示桿，幸獲路人及時將他與兒子拉出，隨後5秒車頭起火，火勢猛烈，燒至僅剩車架。林志穎當時滿面血，躺在地上無法動彈。當時有消息稱他身上多處骨折，因撞擊而面骨碎裂，兒子面部擦傷及受驚。當日林志穎弟弟林志鑫舉行記者會，表示哥哥傷勢相對穩定，接下來兩三天是關鍵。林志穎先後接受手部及臉部手術，8月底曾有傳他因要重塑面部骨骼，下頜骨需用鈦金屬固定，所以未能正常進食，只能從鼻插喉輸入流質食物。不過有關傳聞被負責林志穎手術的林口長庚醫院院長陳建宗駁斥，澄清林志穎住院時從沒使用鼻胃管，術後恢復情况良好，已回家休養，並可自行飲食。

留醫逾月瘦22磅

林志穎意外後8月26日首度在社交網發文，表示感謝大家關心，謝謝第一時間救起他跟Jenson的恩人，也謝謝大家這段時間給予的打氣與鼓勵。他的身體狀况在醫療照護下順利完成相關程序，還需要時間復健及休養。他請大家不要相信沒有經過證實的謠言，會好好休養恢復，身體狀况更好時，會再度回到工作崗位。8月31日，林志穎更新社交網，上載體重照，顯示為53.7公斤（約118磅），他說體重慢慢恢復，會繼續加油。他因做手術留醫逾1個月，肌肉流失並瘦約10公斤（約22磅），要持續做運動復健，盼回復當初體重。

「不要再擔心我」

林志穎經過近3個月休養，康復進度理想，昨日是他的48歲生日，近中午時在社交網上載跟太太陳若儀、13歲大仔Kimi、6歲孖仔Jenson與Kyson一同慶祝生日的溫馨照。他在意外後首度露面，身形明顯消瘦，但靚仔樣依舊，打破毁容傳聞。相中他穿著白色長袖衫，面帶微笑露出招牌酒窩低頭切蛋糕，太太陳若儀拍手一臉幸福，3名兒子則背向鏡頭。林志穎寫道：「謝謝我的家人陪我一起度過生日，今年出道也剛好30周年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望：『不要再擔心我，大家都要健康快樂。』」

坦言手臂拉筋很痛

林志穎接受台灣傳媒訪問，表示這段時間有出入銀行或髮型屋，大家對他可以行走自如難掩訝異，以為他要坐輪椅才可出門。他看來消瘦，但澄清已回復至56公斤（約123磅），之前確實被快速流失的肌肉嚇倒。他現在每天固定復健，在跑步機上快走，比較辛苦是早晚熱敷，手臂部分要拉筋，坦言很痛，「右手受傷後很慌張，因右手是慣用手，難免比較容易焦慮」。養傷期間家人陪伴在旁，感受到很貼心，「需要拿東西或電鈴響都會幫忙開門，時間到家人會提醒準時吃飯吃藥」。林志穎表示待身體痊癒最想帶家人出外旅遊，「太久沒搭飛機了」。談到發生車禍時一片空白，但他確定有繫安全帶。至於何時復出？他的經理人表示還未確認。

娛樂組