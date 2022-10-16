孖柳應廷12月參演音樂節 Jeremy分享停工感受 更珍惜當下

【明報專訊】MIRROR全面復工，繼11月全員參加《903 AllStar籃球賽》及《第四屆KKBOX香港風雲榜》和盧瀚霆與鄭欣宜的《拉闊音樂會 神の拉闊》。成員李駿傑（Jeremy）與柳應廷（Jer）將參與12月10及11日假中環海濱活動空間舉行的《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》。昨日大會公布參演歌手名單，包括韓星JAY B、孝琳、台灣八三夭、新加坡邱鋒澤、陳柏宇、黃妍、DJ King和力臻。陳柏宇剛宣布與太太符曉薇造人成功，將迎接細女出世，他說：「有兩女好滿足，覺得生女好，不用再添置新物品，覺得兩個夠晒數。」並透露太太身體健康，沒有特別安胎，醫生表示BB無問題，他現在努力搵奶粉錢。

Jeremy前日在社交網發文，分享停工兩個月感受，感謝MIRO和Unicornsss（粉絲暱稱）支持和等待，休息時看了很多粉絲信，每一封都感受到溫暖及愛、真心和真意。他說：「大家都不知未來的路是怎樣，但是現在的我更加懂得要珍惜現在，珍惜大家，希望成為更好的人。」

30歲AK願望「一切事情從未發生」

江𤒹生（Anson Kong，AK）今天（16日）30歲生日，昨日在社交網上載天空照抒發感受，表示今年本應是特別和期待的一年，可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。AK提到最近看到不同聲音，有人在受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的生日應援做出惡意行為，「不管你們的動機如何，其實咁樣係會加深受害者的傷害，旁人未必明白，經歷呢件事嘅人，精神創傷會有幾大，希望大家多一點包容和同理心，用正能量去面對和看待呢件事。願望只有一個，希望能將大家的祝福，轉化成能量，幾位朋友Mo、Fung、Zisac早日康復」。

娛樂組