重提參選批肘楊思琦 楊卓娜感委屈致心理不平衡

【明報專訊】44歲楊卓娜在無綫台慶劇《美麗戰場》演陳瀅惡毒後母，演技獲讚賞。2001年參選香港小姐入行的她，當年跟同屆冠軍楊思琦曾發生批肘風波。楊卓娜接受梁泰來主持的商台《星光背後》訪問，重提當年參選與楊思琦被指是三大熱門，最終落敗，她說：「那年參選是不想過刻板生活，我由細到大零自信，遇難題只會驚及逃避。當年與思琦妹被推為三甲大熱，係有想過會入三甲。」

跟楊思琦仍有聯絡

提到當時赴日韓外景爆出批肘事件，楊卓娜成攻擊對象，她承認曾因報道令信心崩潰，「當時傳媒點名我們3個熱門出來影相，我因動作太大，手肘撞到思琦妹，之後就不停話我有幾衰、又批肘、又與所有佳麗不和，每天大大版報道，令我好驚，心理平衡不到，匿埋不敢跟保母說。之後再到韓國亦不開心，又凍還要著三點式，想瑟縮一角，又被寫成孤獨精，直覺這行很黑暗，很想退選，落敗是根本無信心。其實我同思琦妹很好，到今天仍有聯絡」。

楊卓娜入行初期逃避拍劇避免受罵，轉當TVB 8主持近10年；至2010年有指胞妹楊怡向梅小菁推薦她參演《公主嫁到》才重回戲劇組。楊卓娜直認入行初期，多年月入6000元，月花2000元生活，感激楊怡多年來扛起全家開支，亦對父母感愧疚，並感觸哭說：「多年來我一直好愧疚，一直逃避問題，甚至對我養父也是，因為我未能供養他，對方已經離世。現在我的目標是再努力工作、掙多些錢，現在媽媽行得走得，靠妹妹照顧，我希望他朝有一日我有能力照顧她。」

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