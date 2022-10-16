「海格」羅比寇特蘭逝世 享年72歲 丹尼爾難忘拍《哈利波特》被振奮士氣

【明報專訊】在《哈利波特》電影系列扮演「海格」（Rubeus Hagrid）的羅比寇特蘭（Robbie Coltrane），前日（14日）在蘇格蘭的一間醫院離世，享年72歲。除了「海格」一角外，羅比曾經憑劇集《Cracker》在英國影藝學院BAFTA連續3年封視帝；羅比逝世噩耗傳出後，《哈利波特》原作者羅琳（J.K. Rowling）、男主角丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）等紛紛發文悼念。

據英美傳媒報道，羅比寇特蘭的經理人韋特（Belinda Wright）在聲明中證實，羅比前日在位於蘇格蘭福爾柯克附近的醫院逝世，未有透露死因，並感謝醫護人員對羅比的照顧，請外界在這悲傷時刻尊重家屬私隱。據悉羅比晚年受骨關節炎所苦，2016年曾在訪問中表示有時會整日疼痛，3年前開始更會使用輪椅代步。事實上近兩年他甚少演出，今年元旦播出的《哈利波特20周年：重返霍格華茲》可能是他最後亮相幕前。

「妙麗」：像我最有趣的叔叔

1950年3月30日在蘇格蘭南拉納克郡出生的羅比寇特蘭，原名Anthony Robert McMillan，雙親分別是醫生及老師；他學成後在愛丁堡的俱樂部表演棟篤笑，往倫敦發展時改了藝名羅比寇特蘭，藉此向著名爵士樂手John Coltrane致敬。1970年代末開始參與劇集演出，1983年在電視喜劇《Alfresco》更與後來大紅的金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）、《心太羈》史提芬費利（Stephen Fry）及《醫神》曉萊利（Hugh Laurie）合作。他在劇集《Cracker》中扮演犯罪心理學家，更由1994至1996年連續3年贏得BAFTA視帝。投身影壇，羅比亦拍過《蒙娜麗莎》、《新鐵金剛之金眼睛》、《新鐵金剛之黑日危機》等電影。其後在一連8部《哈利波特》中飾演海格，給觀衆留下深刻印象，更讓他譽滿全球。

《哈利波特》小說作者羅琳透過社交媒體表示，「我再也不會認識像羅比這樣的人了，他才華橫溢，絕無僅有，我非常幸運能認識他，和他一起共事，一起開懷大笑」。扮演哈利波特的丹尼爾域卡夫回憶兩人拍戲的時光，「我特別喜歡他在《阿茲卡班的逃犯》中提振我們精神的回憶。當時遇到暴雨，我們都躲在海格的小屋裏好幾個小時，他不斷地講故事和笑話來振奮大家士氣」。「妙麗」愛瑪屈臣則在社交網發文悼念，感謝羅比在片場照顧他們，「羅比就像我最有趣的叔叔，但最重要的是，他十分關心及照顧我，無論是小時候還是長大成人」。「馬份」湯費頓（Tom Felton）也讚賞羅比很照顧他們，「他在銀幕上是個友好的大巨人，在現實生活中更是如此」。曾與羅比寇特蘭合演劇集《Alfresco》及《Blackadder》的曉萊利難忘兩人當年拍劇期間一起駕駛往來曼徹斯特和倫敦，稱從對方身上得到歡笑及學習良多。2006年獲頒OBE的羅比曾推出自傳《Coltrane in a Cadillac》，並拍成同名紀錄片集，講述他駕駛1951年的佳得利汽車從洛杉磯到紐約市的故事。