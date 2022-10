【明報專訊】《小女子》金高恩為慶祝出道10周年,昨日在首爾舉行粉絲見面會。金高恩表示不經不覺出道10年,多得粉絲支持,10年來過得很好,「一直覺得自己未有付出,只接受粉絲的愛,感到很抱歉,所以想透過見面會報答大家」。金高恩為了回饋粉絲苦練歌舞,先跳唱女團NewJeans的大熱新歌《Hype Boy》,還獻唱英文歌《I'm Not the Only One》及《I'll never love again》,為粉絲帶來驚喜。

多位曾與金高恩合作的韓星,專程拍片賀她出道10周年,包括《鬼怪》孔劉、《The King:永遠的君主》李敏鎬及《愉悅的音樂專輯》丁海寅等;其中孔劉稱金高恩為「鬼怪新娘」,又自稱「阿怪」,並重演《鬼怪》經典對白,「不在你身邊時,我成為水、火、風、光……」卻突然忘記對白接不下去,場面搞笑。

金高恩又邀請了《柔美的細胞小將》男主角安普賢與朴珍榮現身,兩男自稱是金高恩的「前男友」,3人在台上重演《柔》劇經典場面兼大玩遊戲,掀起見面會高潮。