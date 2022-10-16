【開箱】《甘草薄餅》 獻給成長地的情書

【明報專訊】執導過《黑金風雲》、《霓裳魅影》等片的保羅安德遜（Paul Thomas Anderson），今年奧斯卡頒獎禮憑新片《甘草薄餅》（Licorice Pizza）角逐最佳電影、導演及原創劇本3獎，雖然全告鎩羽，但贏得多個影評人組織獎項，亦獲美國電影學院（AFI）選為年度電影，並贏得「英國奧斯卡」BAFTA最佳原創劇本殊榮，成績算不錯。本月5日起在西九文化區的M+戲院上映外，早前亦在影視串流平台Prime Video上架（片名《甘草比薩》）。

辛潘畢利谷巴客串

《甘草薄餅》講述學校拍照日，童星出身的15歲中學生Gary，充滿自信，遇上性格爽直、還在探索人生方向的25歲女生Alana，雖然年齡差距甚大，但Gary對她一見鍾情；Alana最初對他一臉不屑，後來卻成為生意拍檔，並處於友達以上戀人未滿的關係。現年52歲的導演保羅安德遜，在加州聖費爾南谷附近長大，《甘》片正是以該地為背景。原片名Licorice Pizza其實跟薄餅無關，那原是當地一家在1970年代非常著名的唱片連鎖店，一度結業，被收購後又改名重生，不但是導演的童年回憶，也透視了一時一地的氛圍。

片中以Gary在學校拍攝學生照開始，並邂逅擔任攝影公司助理的Alana，被身穿迷你裙又外形亮麗的她吸引。Gary外形比年齡成熟，能言善道又有很多點子，Alana較他年長，卻一事無成，20多歲還與父母同住。她不甘心但又無法不對Gary好奇，後者要到紐約演出，母親無法陪伴，Alana因而充當助手兼監護人，因此首次搭飛機，也對演藝行業大開眼界。兩名主角如何成長及他們在友情與愛情之間的曖昧關係，成為全片主軸。Gary聰明自信，年紀很輕已有經營各種生意的野心，由彈珠店到水牀，既反映那年代的玩意，也點出他與Alana的對比。

Alana渴望成功，創造自己的事業，卻無論感情上，還是工作方面都屢遭挫折。藉着Gary關係，她進入演藝圈，邂逅辛潘（Sean Penn）飾演的動作片明星Jack或聲稱是芭芭拉史翠珊男友的Jon（畢利谷巴飾），受到注視，卻由始至終是「花瓶」。Alana忽發奇想投身政壇，為競逐市長的Joel Wachs助選，看似受青睞，其實被對方利用為掩飾同性戀身分的幌子。面對成年男人世界的虛妄，Alana才驚覺仍稚嫩的Gary不失真誠，而且從沒把她看成擺設。片中有一幕破神來之筆，講述Gary報復Jon，砸爛其跑車，恐被識破，逃上Alana駕駛的大貨車，剛好沒汽油，Alana卻能一直倒車落山至油站，被Gary及同伴擊節讚賞。此片觸及1970年代的反越戰，還有能源危機，導演都以相關情節，準確捕捉了加州的氣氛。駕駛從來代表自主與自由，Alana救了Gary的一幕，也顯示她的成長。

《甘草薄餅》滿載導演保羅安德遜的回憶或參照荷李活的一些故事。據報Gary一角根據保羅好友兼電影監製加利高斯曼（Gary Goetzman）的經歷為藍本。辛潘的角色則以《生死戀》威廉荷頓（William Holden）改編。畢利谷巴飾演的Jon Peters更是由髮型師專職為電影監製，並跟芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）拍拖多年。

星二代首次擔正

飾演Gary及Alana的男女主角谷巴荷夫曼（Cooper Hoffman）和艾蘭娜希姆（Alana Haim）都是首次拍戲，但完全沒生澀感覺，導演保羅安德遜應記一功。艾蘭娜希姆是樂隊Haim的成員之一，她們的MV不時由保羅執導；艾蘭娜的兩名家姐及父母亦在片中粉墨登場，演Alana的家人。現年19歲的谷巴，是已故《冷血字傳》金像影帝菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）的兒子，菲臘生前是保羅愛將，憑他執導的《大師》在威尼斯影展稱帝；菲臘逝世時，谷巴才11歲，卻完全繼承了父親的演戲細胞。與保羅拍拖多年的《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph），片中客串選角指導的助手一角。另外，金像導演史匹堡的女兒迪絲茨（Destry Allyn Spielberg）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的父親佐治（George DiCaprio）亦有亮相，觀衆不妨留意電影最後的演出名單。